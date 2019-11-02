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    У світі

    Співачка Пугачова заявила, що йде зі сцени мінімум на 10 років

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    15 квітня цього року Аллі Пугачовій виповнилося 70 років - Співачка Пугачова заявила, що йде зі сцени мінімум на 10 років
    15 квітня цього року Аллі Пугачовій виповнилося 70 років

    Алла Пугачова заявила, що тепер, якщо і виступить на сцені, то тільки в 80 років

    Російська співачка Алла Пугачова пообіцяла не виходити на сцену до 80-річного ювілею. Про це вона заявила під час концерту в Мінську.

    «Цей концерт абсолютно непередбачених мною. Раз запросили, думаю: прийду, а більше нікуди. Все, тепер чекайте. Тепер, якщо і виступлю, то тільки в 80», - заявила артистка.

    За словами співачки, вона погодилася приїхати до Мінська через особливого ставлення до Білорусі, звідки родом багато її родичів.

    Як відомо, у 2009 році артистка оголосила про завершення гастрольної діяльності. 15 квітня цього року Пугачовій виповнилося 70 років.

    До слова, Латвія включив до «чорного списку» російського співака Григорія Лепса.

    Росія музика співачка концерт
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