Співачка Пугачова заявила, що йде зі сцени мінімум на 10 років



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15 квітня цього року Аллі Пугачовій виповнилося 70 років

Алла Пугачова заявила, що тепер, якщо і виступить на сцені, то тільки в 80 років

Російська співачка Алла Пугачова пообіцяла не виходити на сцену до 80-річного ювілею. Про це вона заявила під час концерту в Мінську.

«Цей концерт абсолютно непередбачених мною. Раз запросили, думаю: прийду, а більше нікуди. Все, тепер чекайте. Тепер, якщо і виступлю, то тільки в 80», - заявила артистка.

За словами співачки, вона погодилася приїхати до Мінська через особливого ставлення до Білорусі, звідки родом багато її родичів.

Як відомо, у 2009 році артистка оголосила про завершення гастрольної діяльності. 15 квітня цього року Пугачовій виповнилося 70 років.

До слова, Латвія включив до «чорного списку» російського співака Григорія Лепса.