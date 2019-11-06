«Я - мировая артистка». Марув відреагувала на скандал із премією MTV



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Maruv отримала премію MTV як російська виконавиця

Maruv поскаржилася, що «розчарована образами і спробами куди-небудь приписати її творчість»

Українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом Maruv, відреагувала на скандал через визнання її «найкращою російською артисткою» за версією премії MTV Eurоpe Music Awards. Вона опублікувала пост на цю тему в своєму Instagram.

Виконавиця заявила, що «втомилася від непотрібного срачу», і попросила «навчитися читати і перевіряти ще раз факти перед тим, як починати поливати когось брудом». Корсун зазначила, що вона здобула перемогу на міжнародній премії MTV EMA не як головна російська артистка, а як головна артистка за версією MTV Russia - російської філії телеканалу MTV.

Вона також повідомила, що в минулому році перемогу в цій категорії здобув репер Jah Khalib із Казахстану. Крім того артистка заявила, що під час своєї появи на червоній доріжці вона оголосила, що народилась в Українї.

Maruv поскаржилася, що «розчарована образами і спробами куди-небудь приписати її творчість». За словами артистки, вона готова співати для всіх, кому подобаються її композиції.

«Я не тільки громадянка країни, в якій я народилася, але ще й світова артистка! Тому я буду їздити на премії та з концертами куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина», - заявила співачка.

Раніше співачка Maruv розкритикувала нові правила нацвідбору на «Євробачення». Як відомо, відтепер учасником Нацвідбору може бути виконавець або колектив, який не виступав на території Росії з 2014 року, не планує і не анонсує концерти під час конкурсу і до фіналу «Євробачення», а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні стартував прийом заявок на участь у національному відборі на Євробачення-2020, що триватиме до 25 грудня 2019 року включно.