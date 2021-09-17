Секретар РНБО змусив журналіста говорити українською

Олексій Данілов каже, що він напружується, коли слухає російську

Данілов не зрозумів, чому він, луганчанин, повинен говорити російською

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив, що йому не дуже комфортно слухати російську мову та відповідати на запитання російською.

Журналіст видання «Вєсти» поставив питання про кошти, які хочуть виділити з бюджету на РНБО в 2022 році. Данілов попросив його уточнити ще раз, тому що він не зовсім зрозумів питання.

«Давайте ще раз уточніть, а то я не зовсім зрозумів. Російською розмовляєте. Ще раз давайте», – перебив він журналіста.

«Я напрягаюся, коли слухаю російську вже. Ну так сталося», – додав він.

На зауваження, що як людина родом з Луганська він мав би розуміти російську, Данілов відреагував досить різко: «Ви що думаєте в Луганську всі розмовляють російською мовою? Придумали собі таку нісенітницю і зараз її несете чомусь по світу».

Зрештою журналіст перейшов на українську мову, а Данілов детальніше розповів про рішення РНБО на засіданні у п'ятницю.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.