Україна ввела санкції за отруєння Навального

Секретар РНБО не назвав прізвища людей, проти яких введено санкції

Рада нацбезпеки України ввела санкції проти семи співробітників Федеральної Служби безпеки Росії. Обмеження були введені за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

«Сьогодні були введені санкції проти перших людей. Сім посадових осіб, які були безпосередньо причетні. Співробітники ФСБ РФ, причетних до отруєння Навального. Вони потрапили під санкції», – заявив Данілов.

Також Данілов повідомив, що Україна введе санкції за вибори до Держдуми. «Переважно санкції стосуються виборів до Держдуми в Криму і на Донбасі. Всі учасники цього процесу, члени комісій, агітатори, спостерігачі. Всі вони будуть під санкціями. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані», – заявив секретар РНБО.

Раніше лідер німецьких лібералів закликав ЄС ввести адресні санкції проти російських чиновників.

«Доки Навальний перебуває в ув’язненні, пріоритетною темою повинні бути жорсткіші індивідуальні санкції, а не налагодження економічних зв'язків. Європа – це дім, у якому панують хороші взаємини. І Росія повинна дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, заведених у ЄС», – підкреслив німецький політик.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний дав перше інтерв'ю з колонії газеті The New York Times, яке зайняло 54 сторінки. З його слів, розпорядок дня у колонії організований так, щоб він цілодобово перебував під максимальним контролем.

Додамо, що Україна підтримує антиросійські санкції США, пов’язані з отруєнням Навального.