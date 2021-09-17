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    Рада нацбезпеки запустила систему моніторингу олігархів

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    Система моніторингу олігархів може працювати з відкритими даними, документами з грифами &laquo;для службового користування&raquo; та &laquo;таємно&raquo; - Рада нацбезпеки запустила систему моніторингу олігархів
    Система моніторингу олігархів може працювати з відкритими даними, документами з грифами «для службового користування» та «таємно»
    фото: Roland Technology Group, Inc / forbes.com

    Закон про олігархів готують до другого читання

    Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів. Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів, який готується до другого читання. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.

    «Апарату РНБО була поставлена задача розробити систему моніторингу, і у нас сьогодні був звіт про те, що в Апараті РНБО розроблена і введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система, яка має систему третього класу найвищого рівня складності. Вона зможе в процесі здійснювати моніторинг усіх тих людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній Раді повинні бути під системою нашого моніторингу», – зазначив Данілов.

    За його словами, ця система може працювати з відкритими документами, для службового користування і секретними.

    «Таких систем в нашій країні майже немає. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі прийняття у Верховній Раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець», - додав Данілов.

    Відзначимо, оборонний комітет Ради рекомендував прийняти в другому читанні законопроєкт про олігархів.

    Зазначимо, що в «Євросолідарності» розкритикували початок розгляду закону про олігархів.

    Як відомо, Венеціанська комісія приступила до аналізу законопроєкту про олігархів.

    Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику чотирьох з п’яти парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проєкт до Венеціанської комісії. Причина – неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

    10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.

    Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Ідею передачі проєкту закону до Венеціанської комісії підтримали в Консультаційній місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

    До слова, Малюська назвав приклади успішної боротьби з олігархами в Україні.

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    Теги: ЄС РНБО Венеціанська комісія бізнес олігархи закон розкіш Олексій Данілов деолігархізація
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    Рада нацбезпеки запустила систему моніторингу олігархів