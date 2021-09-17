РНБО: Україна введе санкції за вибори до Держдуми

У РФ проходять вибори до Держдуми РФ, до голосування залучили жителів окупованих Криму і Донбасу

У РФ проходять вибори до Держдуми РФ, до голосування залучили жителів окупованих Криму і Донбасу

У санкційному списку опиняться члени комісій, агітатори і спостерігачі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО. Про це пів повідомив під час брифінгу.

«Переважно санкції стосуються виборів до Держдуми в Криму і на Донбасі. Всі учасники цього процесу, члени комісій, агітатори, спостерігачі. Всі вони будуть під санкціями. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані», – заявив секретар РНБО.

Як відомо, 17 вересня, на виборах до Державної думи РФ не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

Зазначимо, що сьогодні вранці для голосування на території Росії розпочалося масове підвезення жителів ОРДЛО на автобусах.

Напередодні бойовики самопроголошеної «республіки» на окупованій Росією частині Донбасу хочуть запустити безкоштовні залізничні перевезення. Це зробили для того, щоб жителі окупованих територій голосували на російських виборах до Держдуми.

До речі, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.

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