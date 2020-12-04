У мережі з’явився фільм про «першого олігарха України» Євгена Щербаня

У фільмі використані унікальні кадри з особистого архіву родини Євгена Щербаня

3 листопада 1996 року в Донецьку вбили «першого олігарха України» – Євгена Щербаня. У 24-у річницю цього злочину видання «Громадське» випустило фільм-розслідування «Спадкоємець» про сина Щербаня та пошуки статку батька.

Зазначається, що старший син убитого підприємця Євген Щербань-молодший з 2013 року проводить власне розслідування і намагається дізнатися, куди зник спадок батька.

«У фільмі використані унікальні кадри з особистого архіву родини Щербаня. Ми вперше так близько побачимо приватне життя та повсякденні звички донецької бізнес-еліти епохи 90-х. В об'єктив невідомого відеографа потрапили молоді Йосип Кобзон, Микола Азаров, Олександра Кужель, Сергій Тарута та Рінат Ахметов. Це не лише важливе розслідування, а й рідкісний візуальний артефакт епохи», – зауважує креативна продюсерка фільму Надія Парфан.

Зазначимо, що навколо фільму про загиблого бізнесмена Щербаня вже розгорівся публічний конфлікт.

Як відомо, вбивство Євгена Щербаня було одним з найбільш резонансних кримінальних подій 90-х. Власника корпорації «АТОН», народного депутата України 2-го скликання, члена виконкому Ліберальної партії України та парламентської фракції «Соціально-ринковий вибір» розстріляли прямо на льотному полі Донецького аеропорту в листопаді 1996 року.

Головною версією події був переділ газового ринку України. Тоді слідство встановило, що злочин скоїла так звана «банда Кушніра», відповідальна за ще одне гучне вбивство - першого голови Нацбанку Вадима Гетьмана. Як заявляв пізніше Леонід Кучма, підозри впали на всемогутнього тоді прем'єра Павла Лазаренка.