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    В Україну не пустили «голос Чебурашки». Що відомо

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    Лариса Брохман озвучувала Чебурашку та їздила в окупований Крим - В Україну не пустили «голос Чебурашки». Що відомо
    Лариса Брохман озвучувала Чебурашку та їздила в окупований Крим
    Фото: 048.ua

    Російська акторка дубляжу Лариса Брохман незаконно побувала в окупованому Криму

    Незаконне перебування в окупованому Криму для багатьох російських акторів вже вилилося в неможливість заробити на гастролях в Україні. Наразі цей список поповнився.

    Учора, 12 червня, в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», що на українсько-молдовському кордоні, прикордонники не пропустили в Україну російську акторку дубляжу. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в окупованому росіянами Криму, повідомляє пресцентр МВС.

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    Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі. Жінка відома в Росії акторка озвучування та дубляжу, а також співачка.

    Оскільки на півострів вона потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду, у в’їзді на територію України їй відмовили. Крім того, прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном на три роки.

    Хоча в повідомлені пресценту МВС її данні не вказують, а прізвище та імя на фотографії заретушовані, «Главкому» вдалося з’ясувати про кого йдеться. Це Лариса Брохман – співачка, солістка бардівського тріо «Мультики». У російськомовній версії нової (японської) версії мультфільму про Чебурашку (2013 року) вона озвучувала головного героя.

    Як повідомлялося раніше, в «Борисполі» прикордонники не пустили до України російську блогерку Оксану Качеву, яка відвідувала окупований Крим.

    Теги: прикордонники Крим МВС співачка
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    В Україну не пустили «голос Чебурашки». Що відомо