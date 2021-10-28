Сьогодні режисеру Роману Віктюку мало б виповнитися 85: найцікавіше з біографії (фото)

Епатажний митець відомий своїми постановками і ролями не лише на рідній землі, а й далеко за її межами

Сьогодні, 28 жовтня, мало б виповнитися 85 років відомому театральному режисеру, Народному артисту України Роману Віктюку.

Епатажний митець відомий своїми постановками і ролями не лише на рідній землі, а й далеко за її межами.

Роман Григорович народився 28 жовтня 1936 року у Львові.

Навчався у Державному інституті театрального мистецтва (ГИТИС, Москва). Після його закінчення повернувся до Львова, де працював актором у місцевому Театрі юного глядача, а згодом – режисером, створив театральну студію при Львівському палаці піонерів.

Далі було чимало різних театрів колишнього Радянського Союзу. Віктюк працював у Твері, Вільнюсі, Одесі, Таллінні, Києві (Київський театр юного глядача), Саратові, Казані, Ризі, Ленінграді.

У 1991 році Роман Віктюк створив театр свого імені в Москві, в якому він виступав головним режисером і художнім керівником.

За своє життя режисер поставив близько 200 вистав. З найвідоміших – «Служниці», «Федра», «Мадам Баттерфляй», «Лоліта», «Дама без камелій», «Дон Жуан», «Підступність та любов», «Валентин та Валентина», «З коханими не розлучайтеся», «Принцеса та дроворуб», «Зустрічі та розставання («Минулого літа в Чулимську») , «Марія Стюарт», «Анна Кареніна», «Украдене щастя», «Качине полювання», «Царське полювання», «Хто боїться Вірджинії Вульф?»,«Стіна», «Майстер і Маргарита», «Стара актриса на роль дружини Достоєвського», «Наш Декамерон», «Дрібний біс», «Дама без камелій», «Путани», «Бульвар Сан-Сет», «Саломія», «Заводний апельсин», «Едіт Піаф», «Кармен», «До побачення, хлопчики!», «Сон Гафта, переказаний Віктюком», «Нетутешній сад» («Нурієв»), «Сергій та Айседора» «Дрібний біс», «Двоє на гойдалках» та інші.

Віктюк також створив танцювальну школу в Італії, філіал театру в Ізраїлі тощо.

Коментуючи ситуацію на Донбасі, Віктюк, який проживав у Москві, закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається, а також рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій.

Відомий режисер є народним артистом України, членом Інституту драматичного театру в Італії, лауреатом театральної премії Maratea Центру європейської драматургії, премії «Київська пектораль», премії спілки театральних діячів України «Тріумф», міжнародної премії Інституту італійської драми за найкраще втілення сучасної драматургії.

Романа Віктюка не стало 17 листопада 2020 року. За інформацією російських ЗМІ він помер від коронавірусу.