Зеленський відповів на петицію щодо гастролей російських артистів

Президент передав петицію прем'єр-міністру, секретарю РНБО та голові СБУ з проханням опрацювати внесені пропозиції

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію українського ведучого та продюсера Ігоря Кондратюка щодо повної заборони гастролей в Україні російських виконавців. Він доручив опрацювати пропозиції петиції прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретареві Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову.

Зеленський нагадав про існування «чорного списку» Мінкульту, яким заборонено концертну діяльність на території України низки російських зірок. До цього списку заносять артистів, які створюють загрозу нацбезпеці.



«Не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України», – йдеться у відповіді Зеленського.



Як відомо, 21 вересня Кондратюк подав петицію із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами.

Петиція на сайті президента набрала 25 тисяч голосів. Отже, її мав розглянути Володимир Зеленський.

Кондратюк розказав, який артист спровокував його подати петицію про заборону концертів артистів із Росії. За словами Кондратюка, виступ російського репера Басти став для нього «останньою краплею».

Нещодавно російській співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну.

Громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відбувся концерт російської шансонетки Ірини Круг, яка теж є у базі центру «Миротворець». Виявилося, що виступ Круг в Україні «благословила» СБУ.

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