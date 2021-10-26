Голлівудські зірки поділилися секретами, як у 50 років мати вигляд на 30 (фото)

Комусь просто пощастило зі спадковістю, а хтось працює над своєю зовнішністю

Від голлівудських знаменитостей очікують, що вони завжди виглядатимуть якнайкраще, незалежно від того, де перебувають, що переживають та скільки їм років. Журнал Half Eddie розповів про тих, хто залишається витонченим і красивим навіть у старшому віці.

Холлі Беррі – одна з тих жінок, які, здається, відкрили джерело молодості. Наче актриса буквально сказала своєму тілу зупинити старіння. На обличчі Беррі майже немає зморшок, а їй 52 роки!

Коли її запитали про секрет її краси, актриса відповіла, що вважає, що кардіотренування допомагає підтримувати красу шкіри. Очевидно, твердження актриси підтверджується наукою, адже вправи допомагають проти старіння на клітинному рівні. Окрім фізичних вправ, уже 18 років косметолог із Лос-Анджелеса допомагає Беррі доглядати за її шкірою.

Коли Дженніфер Лопес вийшла на сцену під час перерви на Super Bowl 2020, люди не могли повірити в те, що бачили. Як може хтось у віці 50 років так добре виглядати, співати й танцювати з такою енергією?

Лопес має молодий вигляд завдяки важкій роботі – фізичним вправам, догляду за шкірою та здоровому харчуванню. Актриса тренується 3-4 рази на тиждень із різними тренерами (залежно від того, в Нью-Йорку вона чи Лос-Анджелесі). Що ж до догляду за шкірою, вона регулярно використовує засоби, що містять гліколеву кислоту.

До лав багатьох голлівудських голлівудських лідерів, які старіють як вишукане вино, приєдналася акторка Ніколь Кідман, якій уже за 50. Австралійська актриса, відома своїми фільмами «Години», «Мулен Руж» і «Кроляча нора», мама чотирьох дітей, але досі дає фору молодшим актрисам.

Ніколь вважає використання сонцезахисного крему та зволоження ключем до уникнення пошкодження шкіри, і це, здається, творить чудеса.

Дженніфер Еністон пройшла довгий шлях після того, як знялася в серіалі «Друзі». Сьогодні це одна з найбільш затребуваних зірок, не кажучи вже про те, що вона одна з найбагатших актрис Голлівуду. Вона також одна з тих, хто доводить, що 50 – це нові 30 для жінок. Еністон граціозно старіє, ймовірно, тому, що п'є щодня багато води, а також дотримується дієти, котра складається переважно із зелені.

Важко повірити, що Демі Мур всього декілька років до 60-річчя. Пік кар’єри Мур припав на 90-ті роки – це було десятиліття, коли її фільм «Привид» став найбільш касовим фільмом 1990 року, і вона стала найбільш високооплачуваною актрисою в історії кіно (понад 12,5 мільйонів доларів).

«Він зовсім не старіє?» – це поширене питання про Тома Круза. Більше, ніж зовнішній вигляд, глядачів шокує здатність актора виконувати смертельні трюки у своїх фільмах. Круз рідко вдається до послуг каскадерів, і навіть сам керує вертольотами та літаками. Актор, якому зараз за 50, є одним із найвідоміших акторів планети.

Пам'ятаєте, коли Сальма Хайєк зіграла вампіра у фільмі «Від заходу до світанку»? Ну, акторка цілком може бути вампіром у реальному житті, тому що вона, здається, зовсім не старіє! Можливо, її секрет просто гарні латинські гени.

Здається, Хайєк зовсім не старіє, а з віком стає дедалі красивішою.

Клаудія Шиффер – одна з найуспішніших моделей усіх часів, яка здобула популярність у 90-их. Наразі модель внесена в Книгу рекордів Гіннеса як модель із найбільшою кількістю обкладинок журналів.

«Пенсіонерка» Шиффер має чудовий вигляд. Один з її секретів краси – тривалий масаж обличчя щоразу, коли вона наносить зволожувальний крем.

Нагадаємо, львів'янка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті, присвяченому річниці ООН.

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