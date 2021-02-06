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    Культура

    Стало відомо імʼя матері доньки режисера Сенцова

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    Олег Сенцов з донькою - Стало відомо імʼя матері доньки режисера Сенцова
    Олег Сенцов з донькою
    Фото: facebook.com/oleg.sentsov

    Матірʼю новонародженої дівчинки є журналістка Юлія Бабич

    Учора стало відомо про те, що 44-річний режисер і відомий бранець Кремля Олег Сенцов втретє став батьком: на своїй сторінці в Facebook він поділився знімком, на якому цілує немовля, однак імʼя матері дівчинки деякий час залишалось загадкою.

    Новина про те, що у екс-в'язня Кремля народилася донька, стала для багатьох несподіванкою. Адже Олег намагається не афішувати своє особисте життя. І навіть на прохання журналістів дати більше інформації про радісну подію, він не реагував.

    Як стало відомо ТСН від друзів режисера, дівчинку назвали Емма, а її мама – журналіст і активістка Юлія Бабич.

    Як виявилося, дочка народилася ще в середині грудня. У соціальних мережах Юлія показала фото доньки, підписавши їх хештегом «крихітка Олегівна».

    Олег Сенцов виховує двох дітей, яких йому народила дружина Алла. З нею він розлучився у 2016-му році, і вона залишилася жити в Криму та прийняла російську окупацію.

    Дочка Аліна народилася в 2002-му, а син Владислав – у 2004-му, у хлопчика аутизм.

    Рік тому режисер повідомив, що з анексованого Криму до нього у Київ переїхали мати та син Владислав. Старша донька Аліна переїхала до батька ще раніше.

    Теги: Крим Київ Олег Сенцов політв’язні дружина немовля журналіст
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