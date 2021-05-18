Як локдаун кардинально змінив літні графіки національних театрів

Через локдаун театри не мають можливості функціонувати повноцінно і зазнають фінансові збитки

Керівники національних театрів розповіли про плани на майбутнє

Тривалий період простою та «замороження» багатьох закладів культури на період зими-весни через карантинні обмеження змушує керівників культурних інституцій «редагувати» графіки творчої репертуарні діяльності на літній період. Щоб хоча би частково компенсувати шалені втрати.

Керівники столичних Національних театрів розповіли «Главкому», як працюватимуть провідні театри влітку і на які нові проєкти чекати театралам вже наступного театрального сезону 2021-2022рр.

«Якщо буде оголошено новий локдаун, колектив піде у відпустку»

Михайло Захаревич (фото: litgazeta.com.ua)

Художній керівник-генеральний директор Київського Національного театру імені Івана Франка, народний артист України Михайло Захаревич розповідає «Главкому»:

– Наш театр працюватиме до 20 липня. З 20 липня колектив іде у відпустку.

Якщо буде оголошено локдаун раніше, то колектив і піде відпустку з моменту оголошення локдауну.

Початок нашого нового театрального сезону заплановано на 27 серпня. Вже на початку нового сезону відбудеться прем’єра вистави головного режисера театру Дмитра Богомазова – «Співай, Лоло, співай!». А 25 червня на нашій Камерной сцені імені Сергія Данченка – прем’єра вистави на основі української класики – «На руїнах» Марка Кропивницького (режисер Петро Ільченко).

«Через локдауни театр не може функціонувати повноцінно»

Михайло Резнікович (Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

Художній керівник-генеральний директор Київського Національного театру російської драми імені Лесі Українки Михайло Резнікович сподівається, що з часом ситуація буде контрольованою і стабільною і згодом знаменитий театр повернеться у звичний робочий і творчий ритм.

– Через локдаун театр майже півтора сезону не має змоги функціонувати повноцінно, тому літній період ми плануємо максимально використати для роботи, – розповідає «Главкому» Михайло Юрійович . – До того ж, вимушені паузи та хвороби акторів не давали можливості налагодити безперервний творчо-ритмічний репетиційний режим роботи найочікуванішої нашої прем’єри – «Ці милі матусі» за п’єсою Девіда Крістнера.

Сподіваємося, що саме ця робота стане першою прем’єрою майбутнього театрального сезону.

Також театр розпочав роботу над п’єсою британського драматурга і сценариста Джеза Баттероурта «Паромщик».

У 2022-й році відзначатимемо 400-річчя Мольєра, і вже найближчим часом наш театр сподівається приступити до роботи над п’єсою «Кабала святош». Творчих планів багато, і сподіваємося, що наш театр повернеться до звичного творчого робочого ритму своєї діяльності.

«Оперному театру найскладніше переживати періоди локдаунів»

Петро Чуприна (фото: ukrinform.com)

Генеральний директор Національної опери України Петро Чуприна повідомив «Главкому», що перший музичний театр країни працюватиме майже всю другу половину серпня:

– Фінансові втрати через локдаун та вимушені паузи у роботі боляче вдарили по нашому бажанню запустити нові музичні проєкти, – каже Петро Якович. –Касові збори упали суттєво, а сподіватися на фінансову допомогу театрові «ззовні» не приходиться. Але театр не зупиняється. Будемо шукати ресурси і резерви, щоб у новому сезоні британський режисер і письменник Тоні Палмер випустив на українській сцені «Казки Гоффмана».

Також у перспективних планах Національної опери – прем’єра нової сценічної версії «Травіати» Джузеппе Верді (режисер Анатолій Солов’яненко).

Мистецтво опери і балету найскладніше переживає часи локдаунів і карантинів. По-перше, є проблема підтримки належної фізичної та вокальної форми нашими виконавцями. По-друге, Національна опера – це серйозні бюджети для випуску нових вистав, а втративши касові збори, втрачаємо і можливість запуску нових постановок. Але найголовніше – це те, що глядач-слухач повертається в наш театр навіть після тривалих вимушених фатальних пауз.

«Театральний Версаль» працюватиме в липні

Богдан Струтинський (Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

Періоди простою та локдаунів київський Національний театр оперети та його художній керівник – народний артист України Богдан Струтинський – використали максимально ефективно для життєдіяльності знаменитого театру: за сприяння київської влади Національний театр оперети провів вражаючу реставрацію театральної зали, великої сцени. Не випалково у ЗМІ оновлений театр вже стали називати «київським театральним Версалем».

Богдан Струтинський зазначає, що Київ, підтримавши реставрацію театру, зробив великий подарунок і театральній громаді України, і європейській театральній спільноті, адже відтепер наш український театр на рівні найкращими зразковими європейськими театрами-храмами: приміщення сяє позолотою, а нова сцена здатна реалізувати найсміливіші технологічні концепції сучасних режисерів.

Тим часом, у всіх бажаючих потрапити до театру оперети на хітові вистави та на «екскурсію» до оновленої великої зали буде така нагода і влітку. Театр працюватиме до кінця липня включно. А вже відкриття нового сезону, за попередньою інформацією, може бути традиційно у вересні. Втім, театр ще вибудовує репертуарні графіки та творчі перспективи.

Наприклад, у перспективі очікується на оновленій сцені прем’єра вистави «Амадей» за мотивами п’єси П.Шеффера - про драматичний музичний поєдинок у житті та у мистецтві знаменитих композиторів Моцарта і Сальєрі (режисер Максим Голенко). Велика красива музична історія ідеально вписується у новий «версальський» простір оновленого українського театру.

Олег Вергеліс, для «Главкома»