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    Культура

    Три українські стрічки отримали нагороди міжнародного кінофестивалю в Індії

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    Кадри із фільму Сергія Лозниці &laquo;Донбас&raquo; - Три українські стрічки отримали нагороди міжнародного кінофестивалю в Індії
    Кадри із фільму Сергія Лозниці «Донбас»

    Приз за «Кращий фільм основної конкурсної програми отримала картина Сергія Лозниці «Донбас»

    49-й Міжнародний кінофестиваль в Гоа тривав з 20 по 28 листопада. Три нагороди – в тому числі головний приз фестивалю був присуджений українським стрічкам.

    Про це розповіла присутня на фестивалі режисер Марися Нікітюк,  повідомляє прес-служба Держкіно.

    Так, приз за «Кращий фільм основної конкурсної програми отримала картина Сергія Лозниці «Донбас».

    В основному конкурсі була також представлена стрічка Марисі Нікітюк «Коли падають дерева». Актриса Анастасія Пустовіт, яка зіграла в картині головну роль, стала «Кращою актрисою».

    А стрічка «Вулкан» режисера Романа Бондарчука змагалася за перемогу в конкурсній програмі повнометражних режисерських дебютів, де отримала спеціальну нагороду журі.

    Голова Держкіно Пилип Іллєнко привітав творчі команди фільмів із нагородами і наголосив: «Індійський міжнародний кінофестиваль є одним із найголовніших кінофестивалів Азії. Те, що в Україну цьогоріч привезуть три його почесні нагороди, свідчить насамперед про те, шо Україна запам’ятається всім учасникам як професійна кінематографічна країна. Такий тріумф також вкотре підтверджує повернення українському кіно його роль і значення у світовому кінематографі».

    Відзначимо, що індійський міжнародний кінофестиваль проводиться Міністерством інформації і радіомовлення Індії спільно з урядом Гоа і акредитований Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FAPF).

    Раніше повідомлялося, що український фільм «Скажене весілля» встановив новий касовий рекорд для українського кіно.

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