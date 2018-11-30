Три українські стрічки отримали нагороди міжнародного кінофестивалю в Індії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадри із фільму Сергія Лозниці «Донбас»

Приз за «Кращий фільм основної конкурсної програми отримала картина Сергія Лозниці «Донбас»

49-й Міжнародний кінофестиваль в Гоа тривав з 20 по 28 листопада. Три нагороди – в тому числі головний приз фестивалю був присуджений українським стрічкам.

Про це розповіла присутня на фестивалі режисер Марися Нікітюк, повідомляє прес-служба Держкіно.

Так, приз за «Кращий фільм основної конкурсної програми отримала картина Сергія Лозниці «Донбас».

В основному конкурсі була також представлена стрічка Марисі Нікітюк «Коли падають дерева». Актриса Анастасія Пустовіт, яка зіграла в картині головну роль, стала «Кращою актрисою».

А стрічка «Вулкан» режисера Романа Бондарчука змагалася за перемогу в конкурсній програмі повнометражних режисерських дебютів, де отримала спеціальну нагороду журі.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко привітав творчі команди фільмів із нагородами і наголосив: «Індійський міжнародний кінофестиваль є одним із найголовніших кінофестивалів Азії. Те, що в Україну цьогоріч привезуть три його почесні нагороди, свідчить насамперед про те, шо Україна запам’ятається всім учасникам як професійна кінематографічна країна. Такий тріумф також вкотре підтверджує повернення українському кіно його роль і значення у світовому кінематографі».

Відзначимо, що індійський міжнародний кінофестиваль проводиться Міністерством інформації і радіомовлення Індії спільно з урядом Гоа і акредитований Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FAPF).

Раніше повідомлялося, що український фільм «Скажене весілля» встановив новий касовий рекорд для українського кіно.