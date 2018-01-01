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    Культура

    Голова Держкіно назвав кількість прем’єр українських фільмів у 2018 році

    Іллєнко впевнений, що в українських фільмів будуть касові хіти і фестивальні здобутки
    Цього року відбудеться 49 прем’єр українських фільмів. Про це розповів в ефірі «5 каналу»  голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко. «Мабуть, найбільш масштабною прем'єрою найближчих місяців буде емоційний фільм «Викрадена принцеса» – це другий в історії України
    • Сьогодні, 07:27
    • Розсилка
    Голова Державного агентства України з питань кіно&nbsp;Пилип Іллєнко
    Фото: Главком
    Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко

    Іллєнко впевнений, що в українських фільмів будуть касові хіти і фестивальні здобутки

    Цього року відбудеться 49 прем’єр українських фільмів. Про це розповів в ефірі «5 каналу»  голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

    «Мабуть, найбільш масштабною прем'єрою найближчих місяців буде емоційний фільм «Викрадена принцеса» – це другий в історії України повнометражний 3D-анімаційний фільм. І судячи з усього, це буде також і касовий успіх, я сподіваюся. А загалом, я коли йшов на програму, ми склали список, скільки прем'єр буде цього року, і в нас вийшла цифра 49 – це дуже багато», - заявив Іллєнко.

    За його словами, мова йде не лише про художнє чи повнометражне кіно, а про різні види фільмів, навіть документальні.

    «Це те, що буде показано в широкому чи обмеженому прокаті на великому екрані. Мене ця цифра надихає. Впевнений, що там будуть і касові хіти, і фестивальні здобутки, тому дуже хочу побачити реакцію українського глядача на ці фільми», – резюмував глава Держкіно.

    Як повідомляв «Главком», 7 лютого у  Києві в кінотеатрі «Україна» відбулася прем’єра фільму «Міф» про історію життя Василя Сліпака - оперного співака та учасника війни на Донбасі.

    До слова, в Україні знімуть художній фільмь «Я – Бандера», роль лідера ОУН Степана Бандери зіграє відомий шоумен Антін Мухарський.

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    кіно культура Україна Пилип Іллєнко
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