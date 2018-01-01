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    Іллєнко збирається відзвітувати про роботу Держкіно

    Під час звіту буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їхні результати
    Публічний звіт голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка відбудеться 14 лютого 2018 року. Про це повідомляє прес-служба агентства. «Під час звіту буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їхні результати, використані кошти державного бюджету та інші питання щодо діяльності Держкіно у
    • Сьогодні, 04:30
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    Голова Держкіно Пилип Іллєнко
    Голова Держкіно Пилип Іллєнко

    Під час звіту буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їхні результати

    Публічний звіт голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка відбудеться 14 лютого 2018 року.

    Про це повідомляє прес-служба агентства.

    «Під час звіту буде презентована інформація про проведені заходи, виконані завдання та їхні результати, використані кошти державного бюджету та інші питання щодо діяльності Держкіно у 2017 році. Захід розпочнеться о 12:00», - йдеться у повідомленні.

    До участі запрошують представників громадських рад при органах виконавчої влади, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, засобів масової інформації, експертів.

    Захід відбудеться в національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

    Нагадаємо, за словами голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка, цього року відбудеться 49 прем’єр українських фільмів.

    Як повідомляв «Главком», 7 лютого у  Києві в кінотеатрі «Україна» відбулася прем’єра фільму «Міф» про історію життя Василя Сліпака - оперного співака та учасника війни на Донбасі.

    До слова, в Україні знімуть художній фільмь «Я – Бандера», роль лідера ОУН Степана Бандери зіграє відомий шоумен Антін Мухарський.

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