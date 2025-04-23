У Дніпрі в театрі «Віримо» поставили виставу російського автора українською мовою

Директор театру Володимир Петренко відкидає всі звинувачення та заявляє, що ця постановка заслуговує на увагу

Дніпровський театр «Віримо» поновив показ вистави «Забути Герострата», автором якої є радянський і російський драматург Григорій Горін. Однак повернення постановки викликало хвилю критики серед частини глядачів – під анонсом у соцмережах з’явилися гнівні коментарі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет 11 каналу.

Художній керівник і директор театру Володимир Петренко відкинув звинувачення на адресу колективу, наголосивши, що вистава має високу художню цінність і є однією з найулюбленіших серед дніпровських глядачів. За його словами, «Забути Герострата» йде на сцені театру ще з 2013 року та має кілька професійних відзнак.

«Це геніальна п’єса, передусім ми обираємо матеріал, що відповідає критеріям якості. А ця вистава – одна з найулюбленіших для нашого глядача й міста», – пояснив Петренко.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії виставу переклали українською мовою, однак авторство п’єси в театрі проблемним не вважають.

«Усі розуміють, що Горін – це Горін, а не вся Росія. Це лише біографічний факт: де народився, від яких батьків. Це ж не вибирають», – зазначив керівник театру.

На відміну від попередніх років, у цьогорічних афішах та дописах про прем’єру ім’я автора не вказане. Володимир Петренко пояснив це бажанням уникнути зайвої конфронтації.

«Мені не хотілося дражнити собак. Я розумію, який зараз час, як роздратовані люди. І багато з них не хочуть думати», – прокоментував він.

Раніше ми писали, що колишній керівник Театру на Лівому Березі та відомий режисер Стас Жирков через місяць після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та досі не повернувся. На той момент у його підпорядкуванні було близько 220 людей. Про це він говорить в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

Заслужений артист України не приховує, що дійсно підлягав мобілізації. Утім, Міністерство культури надало йому дозвіл на перетин кордону з місією культурної просвіти. Так, за словами режисера, нині він ініціює вистави на тему вторгнення Росії до України по всій Європі.

«По-перше, ми не є родиною – ми є колегами. І я не відповідальний за цих людей. Ми співпрацюємо: я такий самий працівник цього театру як і всі інші працівники цього театру. Я такий самий член цього колективу. Нам в березні вдалося організувати тур Європою з величезними декораціями, величезною кількістю людей, купою проблем, які виникають: перевізники не хочуть везти і так далі. То якось я керував театром. Щось робив правильно, якщо театр виїхав, більше того, я запропонував тим, у кого є діти – взяти безкоштовно дітей із собою», – розповідає режисер.