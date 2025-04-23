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У Дніпрі в театрі «Віримо» поставили виставу російського автора українською мовою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Дніпрі в театрі «Віримо» поставили виставу російського автора українською мовою
Актори вистави «Забути Герострата»
фото: театр «Віримо»/Facebook

Директор театру Володимир Петренко відкидає всі звинувачення та заявляє, що ця постановка заслуговує на увагу

Дніпровський театр «Віримо» поновив показ вистави «Забути Герострата», автором якої є радянський і російський драматург Григорій Горін. Однак повернення постановки викликало хвилю критики серед частини глядачів – під анонсом у соцмережах з’явилися гнівні коментарі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет 11 каналу.

Художній керівник і директор театру Володимир Петренко відкинув звинувачення на адресу колективу, наголосивши, що вистава має високу художню цінність і є однією з найулюбленіших серед дніпровських глядачів. За його словами, «Забути Герострата» йде на сцені театру ще з 2013 року та має кілька професійних відзнак.

«Це геніальна п’єса, передусім ми обираємо матеріал, що відповідає критеріям якості. А ця вистава – одна з найулюбленіших для нашого глядача й міста», – пояснив Петренко.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії виставу переклали українською мовою, однак авторство п’єси в театрі проблемним не вважають.

«Усі розуміють, що Горін – це Горін, а не вся Росія. Це лише біографічний факт: де народився, від яких батьків. Це ж не вибирають», – зазначив керівник театру.

На відміну від попередніх років, у цьогорічних афішах та дописах про прем’єру ім’я автора не вказане. Володимир Петренко пояснив це бажанням уникнути зайвої конфронтації.

«Мені не хотілося дражнити собак. Я розумію, який зараз час, як роздратовані люди. І багато з них не хочуть думати», – прокоментував він.

Раніше ми писали, що колишній керівник Театру на Лівому Березі та відомий режисер Стас Жирков через місяць після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та досі не повернувся. На той момент у його підпорядкуванні було близько 220 людей. Про це він говорить в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

Заслужений артист України не приховує, що дійсно підлягав мобілізації. Утім, Міністерство культури надало йому дозвіл на перетин кордону з місією культурної просвіти. Так, за словами режисера, нині він ініціює вистави на тему вторгнення Росії до України по всій Європі.

«По-перше, ми не є родиною – ми є колегами. І я не відповідальний за цих людей. Ми співпрацюємо: я такий самий працівник цього театру як і всі інші працівники цього театру. Я такий самий член цього колективу. Нам в березні вдалося організувати тур Європою з величезними декораціями, величезною кількістю людей, купою проблем, які виникають: перевізники не хочуть везти і так далі. То якось я керував театром. Щось робив правильно, якщо театр виїхав, більше того, я запропонував тим, у кого є діти – взяти безкоштовно дітей із собою», – розповідає режисер.

Теги: театр Дніпро

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