Пішла з життя актриса столичного театру «Берегиня» Антоніна Бригінець

Антоніна Бригінець грала Мавку у «Лісовій пісні», дружку у «Наддніпрянському весіллі», Химку у «Конотопській відьмі» та інші ролі у багатьох виставах

Антоніна Бригінець майже чотири роки мужньо боролася з важкою хворобою

У Київському академічному театрі українського фольклору «Берегиня» повідомили про смерть провідної артистки-вокалістки Антоніни Бригінець. У 2021 році їй діагностували аденокарциному правої легені з метастазами, і після чотирьох років боротьби з хворобою, 15 квітня, її життя обірвалося. Про це інформує «Главком».

«Яскрава, харизматична, красива та талановита актриса зіграла на нашій сцені безліч ролей у виставах для дітей та дорослих. Вона дарувала нам світло, тепло та добро. Наші співчуття родині Антоніни Бриігнець… Світла пам’ять…», – йдеться в повідомленні театру.

Біль з приводу смерті Антоніни Бригінець висловила директорк-художній керівник театру «Берегиня» Ільїна Генсіцька.

«Тоня Бригінець... Боролась до останнього, так мріяла повернутись на роботу, так любила сцену, ролі, пісні, глядачів...», – написала Генсіцька.

Антоніна Бригінець закінчила Київський Національний університет культури і мистецтв і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» фото: Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»/Facebook

Антоніна Бригінець закінчила Сумське вище училище культури імені Дмитра Бортнянського за спеціальністю «Народна творчість». Здобула кваліфікацію керівник хору, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.

Також закінчила Київський Національний університет культури і мистецтв і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво». Здобула кваліфікацію диригент народного хору, викладач.

Антоніна Бригінець майже чотири роки мужньо боролася з важкою хворобою фото: Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»/Facebook

Грала Мавку у «Лісовій пісні», дружку у «Наддніпрянському весіллі», Химку у «Конотопській відьмі» та інші ролі у багатьох виставах. Брала участь у фестивалях та їздила на гастролі разом з колегами.

Антоніна Бригінець потрапила до лікарні у травні 2021 року у день вистави фото: Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»/Facebook

У травні 2021 року у день вистави Антоніна потрапила до лікарні, де у неї виявили накопичення рідини в легені. Впродовж місяця жінці не могли поставити діагноз. І зрештою повідомили, що у жінки онкологічне захворювання четвертої стадії. Вона майже чотири роки мужньо боролася з важкою хворобою, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою.

Нагадаємо, артист-вокаліст Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня» Олександр Сердюк загинув на фронті під час виконання бойового завдання. 29 квітня 2024 року Сердюк був мобілізований та вступив до лав Збройних Сил України.