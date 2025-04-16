У Дніпрі створять пам’ятник загиблим спортсменам та тренерам

Центральним елементом пам’ятника стане п'єдестал без призових місць, що символізуватиме рівність перед трагедією війни

11 квітня у Дніпрі відбулося перше засідання робочої групи, на якому учасники обговорили створення пам’ятника спортсменам і тренерам, які загинули під час повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Участь у зустрічі взяли члени виконкому Відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області на чолі з головою Михайлом Кошляком, а також головний художник міста Сергій Білий.

Пам'ятник планують виготовити із чорного граніту. Його центральним елементом стане п'єдестал без традиційних призових місць, що символізуватиме рівність всіх перед трагедією війни.

На п'єдесталі буде зображено карту Дніпропетровської області з піктограмами олімпійських видів спорту. Його композиція матиме розкол від ракети, що переходитиме до лінії кардіограми – символ розбитого людського життя.

Як повідомлялося, на війні загинув 28-річний боксер з Тернопільської області, майстер спорту України Володимир Мандзюк.

Володимир Мандзюк приєднався до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ восени 2024 року.

У Микулинецькій територіальній громаді повідомили, що загинув захисник 9 квітня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

«Володимир був сильною вольовою людиною. Професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком, за який віддав своє життя», – кажуть у громаді.

Володимира Мандзюка посмертно нагородили відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

Раніше на фронті загинув титулований український альпініст, майстер спорту, дійсний член альпклубу «Одеса» Тарас Цушко.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Йому було 33 роки. Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.