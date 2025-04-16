Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Дніпрі створять пам’ятник загиблим спортсменам та тренерам

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі створять пам’ятник загиблим спортсменам та тренерам
Пам'ятник планують виготовити із чорного граніту

Центральним елементом пам’ятника стане п'єдестал без призових місць, що символізуватиме рівність перед трагедією війни

11 квітня у Дніпрі відбулося перше засідання робочої групи, на якому учасники обговорили створення пам’ятника спортсменам і тренерам, які загинули під час повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Участь у зустрічі взяли члени виконкому Відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області на чолі з головою Михайлом Кошляком, а також головний художник міста Сергій Білий.

Пам'ятник планують виготовити із чорного граніту. Його центральним елементом стане п'єдестал без традиційних призових місць, що символізуватиме рівність всіх перед трагедією війни.

На п'єдесталі буде зображено карту Дніпропетровської області з піктограмами олімпійських видів спорту. Його композиція матиме розкол від ракети, що переходитиме до лінії кардіограми – символ розбитого людського життя.

Як повідомлялося, на війні загинув 28-річний боксер з Тернопільської області, майстер спорту України Володимир Мандзюк.

Володимир Мандзюк приєднався до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ восени 2024 року.

У Микулинецькій територіальній громаді повідомили, що загинув захисник 9 квітня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

«Володимир був сильною вольовою людиною. Професійно займався боксом і у цьому досяг значних успіхів. Прославив своїми перемогами нашу громаду та Тернопільську область. Володимир не встиг створити сім’ю, бо захист Батьківщини став тим священним обов’язком, за який віддав своє життя», – кажуть у громаді.

Володимира Мандзюка посмертно нагородили відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

Раніше на фронті загинув титулований український альпініст, майстер спорту, дійсний член альпклубу «Одеса» Тарас Цушко. 

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. Йому було 33 роки. Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.

Теги: війна Дніпро спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36
Вирок Марін Ле Пен, нова допомога від Заходу. Головне за 31 березня
Вирок Марін Ле Пен, нова допомога від Заходу. Головне за 31 березня
31 березня, 21:09
У грудні Тетяна Крупа вже «погоріла» на використанні мобільного телефону у СІЗО
Скандальна ексголова МСЕК Крупа підпільно користується телефонами у СІЗО
31 березня, 12:47
Як війну в Україні бачать в інших країнах
Як війну в Україні бачать в інших країнах
31 березня, 12:24
Якщо втратимо нашу державу, наголошує Білецький, будь-де ми будемо гостями
Білецький висловився про закінчення війни
29 березня, 20:45
Повітряні сили України знищили обслугу ворожої переправи на окупованій території Херсонщини
На Херсонщині Повітряні сили знищили роту окупантів разом із технікою
23 березня, 15:27
Будинок у Дніпровському районі після російської атаки
У Києві жінка заживо згоріла у квартирі через російську атаку: моторошні деталі
23 березня, 12:41
Дзюба стверджував, що повністю підтримує російського диктатора Володимира Путіна
У РФ хочуть бачити у політиці футболіста Дзюбу, який прославився непристойним відео
20 березня, 16:44
У Максима Цегельника залишилася дружина та троє синів
На початку війни двічі був у російському полоні. Згадаймо Максима Цегельника
20 березня, 09:00

Новини

У Дніпрі створять пам’ятник загиблим спортсменам та тренерам
У Дніпрі створять пам’ятник загиблим спортсменам та тренерам
Тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики розповів про проблеми зі складом
Тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики розповів про проблеми зі складом
«Реал» – «Арсенал», «Інтер» – «Баварія»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» – «Арсенал», «Інтер» – «Баварія»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Барселона» та «ПСЖ» перші півфіналісти Ліги чемпіонів: результати матчів
«Барселона» та «ПСЖ» перші півфіналісти Ліги чемпіонів: результати матчів
Гра Україна – Румунія розпочалася хвилиною мовчання попри заборону УЄФА
Гра Україна – Румунія розпочалася хвилиною мовчання попри заборону УЄФА
Відбір на Євро-2026 із футзалу: Україна здобула шосту перемогу поспіль
Відбір на Євро-2026 із футзалу: Україна здобула шосту перемогу поспіль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
61K
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
59K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
51K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
18K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua