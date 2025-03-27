День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка

Звання «Заслуженого артиста України» отримали 48 митців

У День театру, 27 березня, президент України Володимир Зеленський нагородив відомих діячів театру та кіно «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва». Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджено:

Задніпровського Олександра Михайловича – артиста драми – провідного майстра сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ

Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено:

Сумську Наталію В’ячеславівну – артистку драми – провідного майстра сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено:

Ожевана Івана Миколайовича – заступника генерального директора – художнього керівника з організації глядача Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ;

Прокопенка Вадима Валерійовича – головного балетмейстера Театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети».

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено:

Голуба Василя Григоровича – артиста – провідного майстра сцени Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено:

Дорошенко Ірину Євгенівну – артистку драми – провідного майстра сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ.

Присвоєння звання «Народний артист України»

Президент наказав присвоїти почесне звання «Народний артист України»:

Беспаловій-Примак Ірині Володимирівні — артистці-вокалістці — провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»; Зайнчківському Миколі Станіславовичу — акторові Комунального закладу «Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»; Кобзарю Олександру Миколайовичу — акторові Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки», м.Київ; Комановській Ользі Ярославівні — провідному майстрові сцени Державної організації «Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка»; Курмановій Ларисі Станіславівні — артистці драми — провідному майстру сцени Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Старицького; Льозовій Тетяні Вікторівні — артистці балету — провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ; Полянському Тимуру Вячеславовичу — керівникові музичної частини Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»; Тимошенку Арсенію Петровичу — артистові драми — провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ; Трояновській Ларисі Володимирівні — артистці драми — провідному майстрові сцени Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»; Фурдю Василю Михайловичу — артистові — провідному майстру сцени Мукачівського драматичного театру, Закарпатська область; Цьомик Галині Василівні — провідному майстрові сцени Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру; Ярошенко Наталії Миколаївні — артистці драми — провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ.

Присвоєння звання «Заслужений артист України»

Президент наказав присвоїти почесне звання «Заслужений артист України»:

Адначевій-Пономаренко Анастасії Валентинівні — акторці Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру; Ажнову Віталію Сергійовичу — артистові драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ; Бережанському Тарасу Григоровичу — солістові опери — провідному майстру сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької; Березі Миколі Мечиславовичу — провідному майстру сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса; Біліченку Андрію Сергійовичу — артистові-ляльководу Миколаївського академічного обласного театру ляльок; Бойку Олександру Володимировичу — солістові опери Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ; Бойцовій Ользі Олександрівні — акторці драми Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Куліша; Брантюку Богдану Васильовичу — артистові-ляльководу, провідному майстрові сцени Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки; Вєрєтіній Аліні Геннадіївні — артистці балету — провідному майстру сцени Дніпровського академічного театру опери та балету Винник Ірині Юріївні — артистці-ляльководу Хмельницького академічного обласного театру ляльок; Ворочеку Максиму Сергійовичу — солістові опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької; Гончарову Павлу Дмитровичу — акторові Комунального закладу «Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»; Дехті Наталії Іванівні — артистці драми — провідному майстрові сцени Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна; Желеву Петру Олександровичу — артистові Комунального закладу «Запорізький академічний обласний театр юного глядача» Запорізької обласної ради; Жиліній Юлії Олександрівні — провідному майстрові сцени Комунального закладу «Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки м.Кам’янського» Кам’янської міської ради, Дніпропетровська область; Зборовській Людмилі Василівні — актрисі Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»; Зубик Наталії Олександрівні — провідному майстрові сцени Комунального закладу «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В.Г.Магара» Запорізької обласної ради; Кириллову Олексію Євгеновичу — артистові-вокалісту Театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»; Китришу Ігорю Володимировичу — артистові драми — провідному майстру сцени Донецького академічного обласного драматичного театру (м.Маріуполь), Закарпатська область; Кільницькому Павлу Володимировичу — артистові драми Державної організації «Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка»; Кнопіку Артему Вікторовичу — артистові-вокалісту, провідному майстрові сцени Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна; Козак Яні Анатоліївні — артистці — провідному майстру сцени Комунального закладу «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради; Корчинській Христині Василівні — артистці драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ; Кривоконю Сергію Олександровичу — артистові балету — провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ; Лебідь Олександру Олександровичу — артистові-вокалісту Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії; Літвіновій Ганні Олександрівні — артистці-вокалістці Одеського національного академічного театру опери та балету; Макару Валентину Володимировичу — артистові — провідному майстру сцени Чернігівського обласного молодіжного театру; Марусенку Арсену Володимировичу — артистові балету — провідному майстру сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької; Матюшенко Софії Миколаївні — артистці драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка; Міхневичу Ігорю Львовичу — солістові опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької; Нікітіній Марині Вікторівні — артистці, керівнику літературно-драматичної частини Миколаївського академічного художнього драматичного театру; Озерову Михайлу Юрійовичу — артистові-ляльководу Харківського державного академічного театру ляльок імені В.А.Афанасьєва; Онещак Марії Богданівні — провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса; Осиповій Ользі Миколаївні — артистці — провідному майстру сцени Харківського академічного драматичного театру імені Г.Ф.Квітки-Основ’яненка; Параді Ігорю Миколайовичу — концертмейстерові Одеського національного академічного театру опери та балету; Пісному Ігорю Павловичу — акторові драми Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках»; Рогутському Віталію Віталійовичу — артистові драми Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І.Кочерги; Рудинському Олександру Сергійовичу — артистові драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ; Самусенку Олександру Володимировичу — акторові — провідному майстру сцени, головному режисерові Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В.С.Василька; Студзінському Євгену Анатолійовичу — артистові-вокалісту Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії; Фроловій Тетяні Володимирівні — артистці драми Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки; Халаімову Роману Сергійовичу — артистові драми — провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»; Цвєтінській Маріанні Сергіївні — солістці опери — провідному майстру сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької; Чоричу Олексію Олексійовичу — артистові балету — провідному майстру сцени Дніпровського академічного театру опери та балету; Шарабуріній Анні Андріївні — артистці балету Театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»; Шарану Івану Мироновичу — артистові драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ; Шевчуку Юрію Аркадійовичу — солістові опери — провідному майстру сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької; Шумейко Марії Григорівні — артистці драми Державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької».

Присвоєння звання «Заслужений діяч мистецтв України»

Президент наказав присвоїти почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України»:

Вакарчуку Олексію Вадимовичу — художникові-постановнику Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки», м.Київ; Ковшуну Олександру Миколайовичу — режисерові-постановнику Харківського державного академічного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка; Лукʼяненку Дмитру Віталійовичу — артистові балету Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ; Татаринову Олегу Олександровичу — головному художникові Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках».

Присвоєння звання «Заслужений працівник культури України»

Президент наказав присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури України»:

Гонцовській Наталії Миколаївні — суфлерові оперної трупи Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ; Діброву Дмитру Вікторовичу — начальникові служби Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки», м.Київ; Ряжечкіній Валентині Іллівні — начальникові цеху (костюмерного) Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ; Савці Марії Станіславівні — помічникові режисера Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ; Сергійчук Людмилі Олександрівні — помічникові генерального директора — художньому керівнику по зв’язках з громадськістю, лектору-музикознавцеві Одеського національного театру опери та балету.

Нагадаємо, 16 лютого кінопремія BAFTA вручила нагороду у номінації «Кращий британський короткометражний фільм» стрічці про війну в Україні – «Камінь, ножиці, папір». Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський, якому Зеленський присвоїв звання «Заслуженого артиста». Після отримання нагороди «Главком» поспілкувався із актором про враження від церемонії BAFTA та про доволі важкі зйомки фільму.

До слова, керівник Національної оперети назвав реальну ціну квитка до театру.