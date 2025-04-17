Мер Дніпра гнівно відреагував на обстріл міста

Також мер повідомив, що магазин жіночого одягу його дружини зруйнований російським ударом

Увечері 16 квітня російські війська масовано атакували місто Дніпро безпілотниками. У місті виникло декілька пожеж, є жертви та постраждалі. Міський голова Борис Філатов не стримався в емоціях та гнівно відреагував на нічний обстріл міста, передає «Главком».

Він зазначив, що росіяни «завтра зроблять заяву, що вбили купу «нацистів»». Як каже Філатов, окупанти своєю атакою розгромили багато цивільних будівель, а російський «шахед» влучив за 100 метрів від міської ради.

За його словами, «приліт» прийшовся поблизу пам'ятника Олександру Полю, але він не зазнав пошкоджень.

Також мер повідомив, що магазин жіночого одягу його дружини також зруйнований російським ударом.

«Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО. Ненавиджу вас. Ненавиджу», – написав Філатов.

Очільник Дніпропетровської ОДА Олег Синєгубов також згадав у своєму дописі, що росіяни будуть знову виправдовувати терор цивільного населення повідомленнями про точні удари по військових об'єктах.

«Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про «знищення офіцерів НАТО». По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі. Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо – діти», – написав Синєгубов.

Нічна російська ворожа атака забрала життя однієї людини. Молода дівчина загинула через удар по Дніпру. За попередньою інформацією, постраждали семеро людей, серед них – немовля.

Зауважимо, удар Сумах, який забрав десятки життів мирних людей, спантеличив навіть затятих пропагандистів. Вони шукають пояснення абсурдним діям окупантів.

Зокрема однією з перших версій, яку видали проросійські блогери, стала теорія, у російському командуванні «точно був хтось, хто працює на президента Володимира Зеленського».

13 квітня 2025 року Росія здійснила ракетний обстріл міста Суми, використавши дві балістичні ракети типу «Іскандер-М» з касетними боєприпасами. Атака сталася вранці, коли місцеві жителі відвідували церкви на Вербну неділю.

Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 36 осіб, серед яких двоє дітей. Ще 119 осіб отримали поранення, зокрема 15 дітей.

Нагадаємо, після російського ракетного удару по Кривому Рогу, росіяни видали цинічне виправдання ракетного удару.

Пропагандистські ЗМІ сповістили з посиланням на Міноборони Росії, що армія РФ вдарила по місцю, де проходили збори українських військових та іноземних інструкторів.

4 квітня 2025 року Росія здійснила ракетний обстріл Кривого Рогу, використавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.

Атака вразила густонаселену житлову зону, зокрема дитячий майданчик. Загинуло 20 осіб, серед яких дев'ять дітей. Ще 72 особи отримали поранення.