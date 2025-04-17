Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мер Дніпра гнівно відреагував на обстріл міста

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мер Дніпра гнівно відреагував на обстріл міста
Дніпро під атакою дронів
фото з відкритих джерел

Також мер повідомив, що магазин жіночого одягу його дружини зруйнований російським ударом

Увечері 16 квітня російські війська масовано атакували місто Дніпро безпілотниками. У місті виникло декілька пожеж, є жертви та постраждалі. Міський голова Борис Філатов не стримався в емоціях та гнівно відреагував на нічний обстріл міста, передає «Главком».

Він зазначив, що росіяни «завтра зроблять заяву, що вбили купу «нацистів»». Як каже Філатов, окупанти своєю атакою розгромили багато цивільних будівель, а російський «шахед» влучив за 100 метрів від міської ради.

За його словами, «приліт» прийшовся поблизу пам'ятника Олександру Полю, але він не зазнав пошкоджень.

Також мер повідомив, що магазин жіночого одягу його дружини також зруйнований російським ударом.

«Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО. Ненавиджу вас. Ненавиджу», – написав Філатов.

Очільник Дніпропетровської ОДА Олег Синєгубов також згадав у своєму дописі, що росіяни будуть знову виправдовувати терор цивільного населення повідомленнями про точні удари по військових об'єктах.

«Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про «знищення офіцерів НАТО». По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі. Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо – діти», – написав Синєгубов.

Нічна російська ворожа атака забрала життя однієї людини. Молода дівчина загинула через удар по Дніпру. За попередньою інформацією, постраждали семеро людей, серед них – немовля.

Зауважимо, удар Сумах, який забрав десятки життів мирних людей, спантеличив навіть затятих пропагандистів. Вони шукають пояснення абсурдним діям окупантів.

Зокрема однією з перших версій, яку видали проросійські блогери, стала теорія, у російському командуванні «точно був хтось, хто працює на президента Володимира Зеленського».

13 квітня 2025 року Росія здійснила ракетний обстріл міста Суми, використавши дві балістичні ракети типу «Іскандер-М» з касетними боєприпасами. Атака сталася вранці, коли місцеві жителі відвідували церкви на Вербну неділю.

Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 36 осіб, серед яких двоє дітей. Ще 119 осіб отримали поранення, зокрема 15 дітей.

Нагадаємо, після російського ракетного удару по Кривому Рогу, росіяни видали цинічне виправдання ракетного удару.

Пропагандистські ЗМІ сповістили з посиланням на Міноборони Росії, що армія РФ вдарила по місцю, де проходили збори українських військових та іноземних інструкторів.

4 квітня 2025 року Росія здійснила ракетний обстріл Кривого Рогу, використавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.

Атака вразила густонаселену житлову зону, зокрема дитячий майданчик. Загинуло 20 осіб, серед яких дев'ять дітей. Ще 72 особи отримали поранення.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Борис Філатов Дніпро обстріл поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовці Бундесверу під час навчань (фото з архіву)
Чи готова Німеччина до нападу Росії на НАТО?
9 квiтня, 22:00
Дата має символічне значення в контексті міжнародної політики та триваючої війни між Росією та Україною
Трамп з Путіним проведуть розмову в сумнозвісний для України день
18 березня, 12:57
На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих дронів
Нічна атака на Київ: до столиці летіло майже 50 ворожих дронів
21 березня, 08:17
Зрадник Решетило на змаганнях представляв Донецьку область
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з дзюдо
30 березня, 13:42
На місці вибуху працювали слідчо-оперативна група, вибухотехнікі та медики
Вибух на столичному ринку «Юність»: поліція знайшла уламки гранати (фото)
3 квiтня, 14:09
СБУ затримує завербованих паліїв і підривників десятками. Для росіян вони сміття – експерт
СБУ затримує завербованих паліїв і підривників десятками. Для росіян вони сміття – експерт
15 квiтня, 07:33
За словами військових, у понеділок перехоплення NORAD не було
США виявили військовий літак РФ поблизу зони оборони Аляски
15 квiтня, 16:37
Рада церков закликала всіх людей доброї волі до молитов про перемогу правди та справедливий мир для України
Для «святої Русі» немає нічого святого: Рада церков засудила російські атаки на Україну
13 квiтня, 20:57
Пам'ятник планують виготовити із чорного граніту
У Дніпрі створять пам’ятник загиблим спортсменам та тренерам
Вчора, 10:48

Суспільство

Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Росія атакувала Дніпро: є жертви, серед постраждалих – немовля (оновлено)
Росія атакувала Дніпро: є жертви, серед постраждалих – немовля (оновлено)
Мер Дніпра гнівно відреагував на обстріл міста
Мер Дніпра гнівно відреагував на обстріл міста
Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
Чому NATO – це НАТО, а UN – це ООН? Мовознавиця пояснила, як правильно перекладати іноземні абревіатури
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі
Окупанти обстріляли Ізюм: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
41K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
28K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
26K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
24K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua