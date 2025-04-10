Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі – мер

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі – мер
Вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину
фото: Дніпропетровська прокуратура

«Попередньо, троє постраждалих. Через ракетний удар загинув 42-річний чоловік»

Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі. Як передає «Главком», про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких «офіцерів НАТО» і «найманців». Це – терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках», – написав Борис Філатов. 

У Дніпропетровській прокуратурі додали, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

«На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по Дніпру: є загиблі та поранені. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту.

«Попередньо, троє постраждалих. Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік», – додав Лисак.

Оновлено о 18:37

Лисак заявив, що відомо вже про пʼять поранених через ракетний удар по Дніпру, всі госпіталізовані. «Жінка 55 років у важкому стані. Решта – у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті», – додав він.

Також російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через ворожу атаку є постраждалі. 

Як відомо, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області.

Читайте також:

Теги: Дніпро російська ракета ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У багатьох регіонах України триває загроза ударних дронів. Це відбувається на тлі розмов про перемир'я
«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
19 березня, 00:23
Зеленський: Росія вбиває щодня й затягує цю війну
Зеленський прокоментував російські удари про містах України
27 березня, 00:26
Палаючий ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео» у Дніпрі
Дронова атака по Дніпру та заява Трампа про Гренландію: головне за ніч
29 березня, 05:57
РФ готується до масованого ракетного обстрілу
Загроза масованого ракетного удару по Україні: чиновник НАТО зробив заяву
4 квiтня, 00:31
Руйнування в Дніпрі через обстріл
Росіяни вдарили дронами по Дніпру: є постраждалі
4 квiтня, 04:52
Удар балістикою по Кривому Рогу, теракт у Дніпрі. Головне за 4 квітня
Удар балістикою по Кривому Рогу, теракт у Дніпрі. Головне за 4 квітня
4 квiтня, 21:02
Зранку у Кривому Розі містяни несуть квіти та іграшки на дитячий майданчик, де російська ракета вбила 9 дітей
Удар по Кривому Рогу. Трирічний Тимофійко не вижив
5 квiтня, 11:23
Польща підняла в небо літаки на фоні ракетної атаки РФ
Польща підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
6 квiтня, 06:25
Жінка випадково вистрілила у себе під час чищення пневматичної зброї
На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову
Вчора, 23:27

Події в Україні

Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі – мер
Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі – мер
Окупанти розстріляли чотирьох українських бійців: реакція МЗС
Окупанти розстріляли чотирьох українських бійців: реакція МЗС
Росіяни атакували Дніпро ракетою: є загиблий
Росіяни атакували Дніпро ракетою: є загиблий
Командувач Сил безпілотних систем отримає нову посаду – ЗМІ
Командувач Сил безпілотних систем отримає нову посаду – ЗМІ
Мер Харкова розповів про нову тактику ударів росіян по місту
Мер Харкова розповів про нову тактику ударів росіян по місту
У Києві повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала понад 20 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
48K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
31K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
30K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
18K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 50 хвилин
Сьогодні, 18:00
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Сьогодні, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua