Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі – мер

Вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину

«Попередньо, троє постраждалих. Через ракетний удар загинув 42-річний чоловік»

Росіяни вдарили по складу серветок і памперсів у Дніпрі. Як передає «Главком», про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Влупили ракетою по складу серветок і памперсів. Тому так сильно горить. Ніяких «офіцерів НАТО» і «найманців». Це – терор. Нічим неприкритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках», – написав Борис Філатов.

У Дніпропетровській прокуратурі додали, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

«На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по Дніпру: є загиблі та поранені. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту.

«Попередньо, троє постраждалих. Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік», – додав Лисак.

Оновлено о 18:37

Лисак заявив, що відомо вже про пʼять поранених через ракетний удар по Дніпру, всі госпіталізовані. «Жінка 55 років у важкому стані. Решта – у стані середньої тяжкості. Одна людина загинула. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті», – додав він.

Також російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через ворожу атаку є постраждалі.

Як відомо, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області.