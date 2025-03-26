Росія атакувала Дніпро дронами: у місті виникли сильні пожежі

За попередньою інформацією, удар прийшовся на цент міста

Пізно ввечері, 26 березня, Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на цент міста.

Відомо, що пошкоджено ЖК.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

фото: соціальні мережі

Мер Дніпра Борис Філатов також написав, що рятувальники, комунальники, поліція вже задіяні, та попросив дніпрян бути обережними.

фото: соціальні мережі

Раніше окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

Нагадаємо, 25 березня окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі спалахнула декілька пожеж після масованої атаки Росії. Також зазначається, що удари по місту тривали майже годину.