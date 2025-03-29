Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру
Пожежники гасять ресторан у «Бартоломео»
фото: ДСНС

Масований удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі

Внаслідок ворожої атаки по Дніпру загинули 4 людини, ще 21 – поранено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Масований удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру фото 1
фото: ДСНС
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру фото 2
фото: ДСНС
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру фото 3
фото: ДСНС

Фото з ресторанно-готельного комплексу «Бартоломео». Рятувальники всю ніч там працювали, вгамовуючи пожежу.

ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру фото 4
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру фото 5
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру фото 6
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру фото 7

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждав ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Місцеві пабліки пишуть, що люди рятуються з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що є пошкодження в житловому секторі через російську атаку.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є постраждалі.

«Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь», – зазначає Лисак.

Згодом Лисак повідомив, що за наявною інформацією, у Дніпрі четверо загиблих. Раніше було відомо про одного. Кількість постраждалих також зросла – тепер їх 15, троє з них у важкому стані.

«Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні», – написав Лисак.

Теги: ДСНС Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників Бучанського району
В Ірпені дворічна дитина випадково зачинила маму на балконі під час тривоги
25 березня, 16:09
Дніпряни кажуть, від водіїв, які не дотримуються обмежень швидкості загинуло багато домашніх тварин
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція
8 березня, 19:11
Росіяни вдарили по Одещині
На Одещині горять житлові будинки через російську атаку: моторошні кадри
7 березня, 00:13
Уламки не становили загрози, ніхто не постраждав
На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона
11 березня, 16:12
Дніпро перебуває під атакою ворога
Росія атакувала Дніпро: є руйнування інфраструктури (оновлено)
11 березня, 22:19
Жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості
У Чернівецькій області родина отруїлася грибами. Мати померла
18 березня, 08:02
Поблизу контрольно-пропускного пункту «Маяки-Паланка-Удобне» сталося загоряння очерету
На Одещині сталася масштабна пожежа (фото)
18 березня, 17:51
Вогнеборці гасять пожежу через атаку дронів
У Києві через обстріл РФ є жертви. ДСНС показала кадри наслідків
23 березня, 03:13
Пошкоджений багатоповерховий будинок у Дніпрі
У Дніпрі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок дронової атаки (оновлено)
Вчора, 23:57

Події в Україні

ДніпроОВА повідомила подробиці дронової атаки по місту
ДніпроОВА повідомила подробиці дронової атаки по місту
Втрати ворога станом на 29 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру
ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
Дронова атака по Дніпру та заява Трампа про Гренландію: головне за ніч
Дронова атака по Дніпру та заява Трампа про Гренландію: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
21K
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
15K
Що буде із лікарями та вчителями через 10 років? Білл Гейтс висловив свою думку
14K
Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію
6995
На Курщині ліквідовано героя Росії

Новини

29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
Вчора, 20:56
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
27 березня, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
27 березня, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
27 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua