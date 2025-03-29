ДСНС показала наслідки ворожого удару по Дніпру

Масований удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі

Внаслідок ворожої атаки по Дніпру загинули 4 людини, ще 21 – поранено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Масований удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

Кадри наслідків удару по Дніпру



Ресторанно-готельний комплекс згорів майже вщент, на місці до самого ранку працювали рятувальники. pic.twitter.com/3u0onXuyMt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 29, 2025

Пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Фото з ресторанно-готельного комплексу «Бартоломео». Рятувальники всю ніч там працювали, вгамовуючи пожежу.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждав ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Місцеві пабліки пишуть, що люди рятуються з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що є пошкодження в житловому секторі через російську атаку.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є постраждалі.

«Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь», – зазначає Лисак.

Згодом Лисак повідомив, що за наявною інформацією, у Дніпрі четверо загиблих. Раніше було відомо про одного. Кількість постраждалих також зросла – тепер їх 15, троє з них у важкому стані.

«Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні», – написав Лисак.