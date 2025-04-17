«Важка ніч». Зеленський відреагував на масовану атаку РФ на Дніпро

Зеленський: Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати

Президент: Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості – це буквально захист життів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі у Дніпрі триває розбір завалів після російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Важка ніч була в Дніпрі – удар російських дронів. По звичайних будинках, по звичайній цивільній інфраструктурі. Триває розбір завалів. Зараз у лікарнях міста 16 людей, загалом 28 людей постраждали, зокрема чотири дитини. Усім надається допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них – дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було… Мої співчуття рідним та близьким», – зауважив президент.

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фото: ДСНС

Зокрема, Зеленський зауважив, що Росія вночі також атакувала Одесу: «Троє людей були поранені. Пошкоджені будинки, аптека, церква. Удари авіабомб по Сумщині, російська балістика проти Харківщини й Донеччини».

«Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості – це буквально захист життів. Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир. Я хочу подякувати всім партнерам, які саме так використовують свої можливості. Війни зупиняються силою – силою проти агресора, силою в захисті життя», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вечері 16 квітня російські війська масовано атакували Дніпро безпілотниками. Внаслідок російської атаки у місті спалахнули масштабні пожежі.

Як повідомлялося, масована атака росіян на Дніпро забрала життя трьох людей. Зазначається, що пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі. Через атаку БпЛА в місті виникло декілька пожеж. Зокрема, один із «шахедів» влучив за 100 м від міської ради.