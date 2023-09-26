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У Кропивницькому звільнено з посади директора Театру корифеїв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Кропивницькому звільнено з посади директора Театру корифеїв
Ексдиректор Театру корифеїв Вʼячеслав Вандрашек
фото: «Гречка»

На посаду директора Театру корифеїв замість Вандрашека завтра планують призначати Сергія Корнієнка

У Кропивницькому офіційно звільнили директора Театру корифеїв Вʼячеслава Вандрашека. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Юрій Дрозд, повідомляє видання «Гречка» з посиланням на речника Кіровоградської обласної ради Юрія Лети.

За словами Лети, є відповідне розпорядження про звільнення В'ячеслава Вандрашека з посади директора обласного театру відсьогодні, 26 вересня. На посаду директора замість нього завтра планують призначати Сергія Корнієнка.

Нагадаємо, 14 вересня конкурсна комісія з обрання директора-художнього керівника Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Кропивницького обрала кандидатуру Сергія Корнієнка на посаду очільника театру. З ним участь у конкурсі брав Олексій Дорошев.

Зазначимо, конфлікт навколо звільнення і призначення нового директора театру у Кропивницкому триває кілька місяців. На посаді директора академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького перебував В’ячеслав Вандрашек. Його призначив на посаду колишній голова Кіровоградської облради Сергій Шульга. 28 липня Вандрашек заявив про тиск з боку Кіровоградської облради, щоб змусити піти з займаної посади.

Актори театру також були проти звільнення Вандрашека та влаштовували акції протестів.

Тим часом обласна рада оголосила конкурс на посаду директора театру. До конкурсної комісії включили відомих діячів культури. Своєю чергою чинний директор театру В’ячеслав Вандрашек закликав членів комісії відмовитися від участі.

Конкурс таки відбувся. На участь у ньому претендували два кандидати: режисер Сергій Корнієнко й актор театру Олексій Дорошев.

Обійняти посаду обраний кандидат міг після розгляду проєкту рішення щодо його призначення на сесії обласної ради, або ж на час дії воєнного стану – за розпорядженням голови обласної ради.

Теги: Кропивницький театр звільнення

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