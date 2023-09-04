Умеров подав до Ради заяву про звільнення з посади

Стефанчук зазначив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні

Голова Фонду державного майна Рустем Умеров подав до Ради заяву про звільнення. Він має очолити Міністерство оборони замість Олексія Резнікова. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умерова про звільнення з посади», – написав він.

Стефанчук зазначив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.