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Умеров подав до Ради заяву про звільнення з посади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Умеров подав до Ради заяву про звільнення з посади
Фото: ЦПК

Стефанчук зазначив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні

Голова Фонду державного майна Рустем Умеров подав до Ради заяву про звільнення. Він має очолити Міністерство оборони замість Олексія Резнікова. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умерова про звільнення з посади», – написав він.

Умеров подав до Ради заяву про звільнення з посади фото 1

Стефанчук зазначив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, сьогодні 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. 

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Теги: міністр Олексій Резніков Руслан Стефанчук звільнення Рустем Умеров

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