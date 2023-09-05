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У Кропивницькому загинуло подружжя, яке рятувало собаку з вигрібної ями

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Кропивницькому загинуло подружжя, яке рятувало собаку з вигрібної ями
Юлія і Валерій любили подорожі
фото з відкритих джерел

Без батьків залишився неповнолітній син

У Кропивницькому загинуло молоде подружжя, яке намагалося врятувати собаку з вигрібної ями. Як повідомляє «Суспільне», за даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження з приміткою «нещасний випадок». Слідчі встановлюють всі обставини події. 

Юлія і Валерій Чумаки рятували свою собаку з каналізаційного люка, однак самі впали туди. Вони загинули від отруйних речовин і газів.

Подружжя Чумаків
Подружжя Чумаків
фото з відкритих джерел

У соцмережах друзі подружжя діляться звісткою про їхню смерть. Пишуть, що трагедія відбулась у власному дворі сім'ї, до вигрібної ями потрапила собака родини. У подружжя залишився син.

У Кропивницькому загинуло подружжя, яке рятувало собаку з вигрібної ями фото 1
скріншот: katycake_ua / Instagram

Юлії було 34 роки, а Валерію – 38. Жінка намагалася врятувати пса, але їй стало зле від випарів. Чоловік кинувся на допомогу дружині, утім теж загинув. Сусіди почули крики і намагалися потрапити у двір до подружжя, однак ніхто їм не відчинив. Потім подзвонили сину Юлії та Віталія, який відкрив ворота.

«Ми вже потім зайшли та побачили їх. Викликали рятувальників, поліцію та швидку. Їх намагалися реанімувати, проте сказали, що вже було пізно. Слиз потрапив у легені» , – розповіли сусіди.

Знайома Юлії розповіла, що загибла займалась танцями, була фотографом та практикувала психологію. «Розповідала постійно, як люблять собаку кане-корсо. Про сина… що він в них чудовий. Про те, що люблять з чоловіком подорожувати, і як зʼявляється можливість, то кудись їдуть. Вона дуже любила життя і часто казала, що треба жити зараз. Таке невимовне горе!» – поділилась жінка.

Нагадаємо, вигрібні ями та каналізаційні люки є небезпечними місцями через гази й випаровування, які виникають внаслідок розкладання відходів і стічних вод. У каналізації є небезпечні для людей гази, від надлишку яких можна втратити свідомість і померти.

Зауважимо, наприкінці серпня в Одесі у ліфтовій шахті роздавило чоловіка, який проводив роботи з розблокування дверей ліфта, де застрягли люди. Під час несподіваного запуску підйомника з першого на восьмий поверх він  перебував на його даху.  Майстер отримав травми, несумісні з життям.

Теги: трагедія смерть Кропивницький

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