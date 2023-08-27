Трамп отримав рекордні пожертви від американців після фото у в'язниці – Politico

Кепки та футболки із фотографіями Дональда Трампа у в'язниці американці розкуповують за ціною від $12 до $34

Колишній президент США Дональд Трамп якого звинувачують у втручанні у вибори у Джорджії, пройшов у цьому штаті через процедуру арешту, під час якої його сфотографували. Рекламно-сувенірна продукція зі знімком принесла політику рекордні передвибочі пожертви.

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який 24 серпня зазнав формального арешту у в'язниці, наступного дня після цього зібрав рекордну за добу суму пожертв на свою передвиборчу кампанію – $4,18 млн. Про це пише Politico з посиланням на джерело, знайоме з фінансовими даними.

Штаб Трампа надав газеті інформацію, згідно з якою після арешту кандидат зібрав $7,1 млн. Збір такого обсягу коштів забезпечив продаж мерчу з фото Трампа, зробленого під час арешту (такий знімок називається магшот). Його надрукували на футболках, кепках, плакатах, наклейках тощо. На них також міститься слоган «Ніколи не здавайся». Ціна товарів – від $12 до $34.

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На знімку Трамп виглядає похмурим, і це було зроблено навмисно, говорили джерела CNN із команди політика.

Трамп прибув до в'язниці округу Фултон (штат Джорджія) та провів там близько 20 хвилин під формальним арештом. Крім фотографування, він пройшов через інші стандартні процедури: здав відбитки пальців, було встановлено його вагу (97,5 кг) та зростання (190 см). Цього року Трамп вже зазнав формальних арештів, але його магшот було зроблено та опубліковано вперше. Політик заявив, що відвідування в'язниці викликало у нього «неприємне почуття».

У серпні проти екс-президента вчетверте за рік висунули звинувачення. Загалом його підозрюють:

у підробці фінансової документації (компанії Трампа платили іншим людям за мовчання про подробиці його особистого життя, наприклад, одну з виплат отримала порнозірка Стормі Деніелс – у документах це було відображено як витрата на оплату юридичних послуг);

зберіганні у його резиденції у Флориді Мар-а-Лаго секретних документів;

змові після президентських виборів 2020 року, яка в результаті призвела до штурму Капітолію в січні 2021 року;

змові після президентських виборів 2020 року, яка в результаті призвела до штурму Капітолію в січні 2021 року; спробі скасувати його поразку на тих же виборах у Джорджії (саме за цим звинуваченням Трамп опинився у в'язниці Фултона, він вийшов на волю під заставу $200 тис).

Нагадаємо, рейтинг колишнього президента США Дональда Трампа зріс після його формального арешту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати опитування, проведеного спільно з Ipsos.

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Згідно з опитуванням, Трамп збільшує відрив у боротьбі за посаду кандидата в президенти від Республіканської партії після арешту та звільнення під заставу у штаті Джорджія. Наразі рейтинг Трампа становить 52%, а на початку серпня він становив 47%.