Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп отримав рекордні пожертви від американців після фото у в'язниці – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Трамп отримав рекордні пожертви від американців після фото у в'язниці – Politico
Американці купують сувенірну продукцію із Трампом, та підтримуть його передвиборчу кампанію
фото з відкритих джерел

Кепки та футболки із фотографіями  Дональда Трампа у в'язниці американці розкуповують за ціною від $12 до $34

Колишній президент США Дональд Трамп якого звинувачують у втручанні у вибори у Джорджії, пройшов у цьому штаті через процедуру арешту, під час якої його сфотографували. Рекламно-сувенірна продукція зі знімком принесла політику рекордні передвибочі пожертви.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який 24 серпня зазнав формального арешту у в'язниці, наступного дня після цього зібрав рекордну за добу суму пожертв на свою передвиборчу кампанію – $4,18 млн. Про це пише Politico з посиланням на джерело, знайоме з фінансовими даними.

Штаб Трампа надав газеті інформацію, згідно з якою після арешту кандидат зібрав $7,1 млн. Збір такого обсягу коштів забезпечив продаж мерчу з фото Трампа, зробленого під час арешту (такий знімок називається магшот). Його надрукували на футболках, кепках, плакатах, наклейках тощо. На них також міститься слоган «Ніколи не здавайся». Ціна товарів – від $12 до $34.

На знімку Трамп виглядає похмурим, і це було зроблено навмисно, говорили джерела CNN із команди політика.

Трамп прибув до в'язниці округу Фултон (штат Джорджія) та провів там близько 20 хвилин під формальним арештом. Крім фотографування, він пройшов через інші стандартні процедури: здав відбитки пальців, було встановлено його вагу (97,5 кг) та зростання (190 см). Цього року Трамп вже зазнав формальних арештів, але його магшот було зроблено та опубліковано вперше. Політик заявив, що відвідування в'язниці викликало у нього «неприємне почуття».

У серпні проти екс-президента вчетверте за рік висунули звинувачення. Загалом його підозрюють:

  • у підробці фінансової документації (компанії Трампа платили іншим людям за мовчання про подробиці його особистого життя, наприклад, одну з виплат отримала порнозірка Стормі Деніелс – у документах це було відображено як витрата на оплату юридичних послуг);
  • зберіганні у його резиденції у Флориді Мар-а-Лаго секретних документів;
    змові після президентських виборів 2020 року, яка в результаті призвела до штурму Капітолію в січні 2021 року;
  • спробі скасувати його поразку на тих же виборах у Джорджії (саме за цим звинуваченням Трамп опинився у в'язниці Фултона, він вийшов на волю під заставу $200 тис).

Нагадаємо, рейтинг колишнього президента США Дональда Трампа зріс після його формального арешту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати опитування, проведеного спільно з Ipsos.

Згідно з опитуванням, Трамп збільшує відрив у боротьбі за посаду кандидата в президенти від Республіканської партії після арешту та звільнення під заставу у штаті Джорджія. Наразі рейтинг Трампа становить 52%, а на початку серпня він становив 47%.

Читайте також: «Ділитиму золотий люкс із Володимиром»: Трамп пожартував про втечу до Росії
Теги: вибори Дональд Трамп рейтинг партії політика президент звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі говорять, що в цьому році виборів не може бути, як і до кінця воєнного стану
Вибори під час війни. Безліч питань, на які немає відповіді
5 серпня, 19:03
Робота усіх комітетів має вплив на кінцевий текст законопроєктів, а отже, й на законодавство України
Як працюють комітети Верховної Ради? Антирейтинг прозорості – 2023 Парламент
1 серпня, 10:45
Боротися з ворожими квадрокоптерами-розвідниками допомагають антидронові рушниці
Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів
28 липня, 12:56
Офційно президент Нгеру не відмовився від своїх повноважень
Президент Нігеру відмовився подавати у відставку
28 липня, 15:59
Рушій економічного та соціального зростання: Зеленський окреслив нову роль Закарпаття
Рушій економічного та соціального зростання: Зеленський окреслив нову роль Закарпаття
2 серпня, 22:06
Президент Польщі Анджей Дуда
Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки на кордоні
17 серпня, 01:22
Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету
КНДР готує військові провокації через саміт лідерів США, Японії й Південної Кореї
18 серпня, 07:56
Путін та Ердоган мають зустрітися, але хто до кого їхатиме, поки невідомо
Мають обговорити зернову угоду: стало відомо, коли зустрінуться Ердоган та Путін
12 серпня, 17:55
Наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8-9 російських винищувачів
Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ
21 серпня, 10:25

Політика

Дитячу книжку Євгена Пригожина можна придбати за $38 тисяч
Дитячу книжку Євгена Пригожина можна придбати за $38 тисяч
Трамп отримав рекордні пожертви від американців після фото у в'язниці – Politico
Трамп отримав рекордні пожертви від американців після фото у в'язниці – Politico
Голова МЗС Угорщини звинуватив Європу у «воєнному психозі» через санкції проти Росії
Голова МЗС Угорщини звинуватив Європу у «воєнному психозі» через санкції проти Росії
РФ намагається відкрити другий фронт в Європі: екскомандир «Айдару» повідомив подробиці
РФ намагається відкрити другий фронт в Європі: екскомандир «Айдару» повідомив подробиці
Російський опозиціонер напророкував швидке падіння режиму Путіна
Російський опозиціонер напророкував швидке падіння режиму Путіна
Байден заявив, що США намагаються встановити, чому впав літак Пригожина
Байден заявив, що США намагаються встановити, чому впав літак Пригожина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
37K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
19K
Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ: адвокат попередив про витівки ТЦК
14K
У Харкові зіграли весілля військова та активістка
12K
«Це категорично неприйнятно»: МЗС жорстко звернулося до п’яти країн Європи
11K
Митрополит Московської церкви в Україні завірив у підданстві патріарху РПЦ

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту