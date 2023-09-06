Рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету

У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА

Рішення підтримали 250 депутатів

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Рішення підтримали 250 депутатів.

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

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Нагадаємо, 5 вересня уряд підтримав звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади звільнили Ольгу Піщанську.