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Рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету
У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 250 депутатів

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Рішення підтримали 250 депутатів.

Рада призначила Кириленка головою Антимонопольного комітету фото 1

Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.

Нагадаємо, 5 вересня уряд підтримав звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. 

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що Кириленко стане новим очільником Антимонопольного комітету. З цієї посади  звільнили Ольгу Піщанську.

Теги: Верховна Рада прокурор Павло Кириленко звільнення Ярослав Железняк

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