Росія продовжує отримувати обладнання компанії Halliburton, попри її вихід з ринку

Російські митні документи свідчать про те, що дочірні підприємства Halliburton продовжують експортувати своє обладнання до Росії

Росія продовжує отримувати обладнання, яке було виготовлене світовим постачальником продуктів і послуг для розвідки нафти і газу, Halliburton, попри вихід цієї компанії з ринку РФ. Про це повідомляє The Guardian.

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За даними британського видання The Guardian, російські митні документи свідчать про те, що дочірні підприємства Halliburton продовжують експортувати своє обладнання до Росії, головним чином через Сінгапур, використовуючи Америку як пункт відправлення.

Більша частина поставок з дочірніх компаній Halliburton до Росії припинилася в жовтні минулого року. Проте після перерви в постачанні обладнання в Російську Федерацію відбулося відновлення у грудні 2022 року завдяки двом непов'язаним з Halliburton компаніям. Важливо зазначити, що російські покупці імпортували продукцію Halliburton з Туреччини.

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Серед обладнання, яке експортували до Росії, були насоси, гайкові ключі для буріння свердловин та добавки до цементу. Більшість цього обладнання було адресовано колишній компанії Halliburton, що мала назву «БурСервіс». Ця компанія відома своїми клієнтами, такими як «Газпром», «Роснефть», «ТНК-ВР» і «Лукойл».

The Guardian зазначає, що експорт обладнання Halliburton тривав щонайменше до кінця червня 2023 року. У компанії у відповідь на запит The Guardian відповіли, що не ведуть операцій в Росії.

Раніше повідомлялося, що одна з найбільших страхових груп Uniqa повністю продає свій російський бізнес й виходить із країни.

До слова, австрійський Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня.

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Про те, що Raiffeisen Bank International вирішив відкласти звільнення з Росії, на початку липня писало агентство Reuters. Джерела стверджували, що керівництво банку не хоче розривати зв'язок із Москвою та сподівається на швидке завершення війни в Україні.

Також, за їхніми словами, Raiffeisen Bank International хотів дочекатися схвалення угоди від європейського Центробанку перед тим, як вести переговори з акціонерами, а цей процес може розтягнутися на місяці. Крім того, австрійському банку потрібно буде отримати дозвіл від російського Центрального банку та Мінфіну, а у разі продажу бізнесу – ще й президента Володимира Путіна.