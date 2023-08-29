Звільнення цивільних з російського полону: Кулеба зробив заяву

Керівник МЗС зазначив, що залучення третьої країни для звільнення цивільних з російського полону дасть можливість використовувати «дипломатію маятника»

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України, заявив, що Україна в питання звільнення цивільних із російського полону потребує залучення третьої країни. Про це повідомляє Еlmundo.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами глави МЗС, залучення посередника з третьої держави може створити можливість для застосування «дипломатії маятника» з Росією. Він підкреслив, що цей підхід має велике значення для збереження цивільних життів.

«Питання цивільних заручників – це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, цей процес відрізняється від обміну військовополонених», – сказав Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що в Україні ініціювали створення змішаних медкомісій. Таке рішення допоможе проводити обмін полоненими з Росією.

До медкомісій увійдуть троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує полонених, та двоє лікарів від нейтральних країн.

Нагадаємо, з полону повернули ще 22 українських воїнів Збройних сил, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Єрмак повідомив, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків. За його словами, потрібно виконати задачу президента та повернути всіх наших людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, одинадцять українських військовополонених, які у червні були перевезені з Росії до Угорщини, могли потрапити туди через Туреччину.

Крім того, на основі опитаних журналістами експертів в Угорщині вказується, що такий маршрут – з Росії, до Туреччини, а потім в Угорщину – не є дивним, оскільки Росія і раніше здійснювала обмін полоненими через цю країну. Зокрема, коли йдеться про, так би мовити, «делікатні та важливі» обміни.