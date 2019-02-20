У Мінкульті назвали об’єкти, які претендують на включення до списку ЮНЕСКО



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У Мінкульті зазначили, що зараз триває робота над розробкою номінаційних досьє претендентів на включення до списку ЮНЕСКО

Включенню до списку всесвітньої спадщини об’єкта передує внесення його до попереднього списку об’єктів всесвітньої спадщини

На включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО претендують 15 об'єктів в Україні, серед яких історичні центри міст Одеси і Чернігова, каньйон Кам’янця-Подільського і Бахчисарайський палац.

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури у відповіді на запит видання Унн.

Як зазначили в прес-службі, згідно з процедурою, включенню до списку всесвітньої спадщини об’єкта передує внесення його до попереднього списку об’єктів всесвітньої спадщини. Наразі саме в цьому попередньому списку від України містяться наступні об’єкти:

Археологічний комплекс «Кам’яна могила» (внесений 11.08.2006) Астрономічні обсерваторії України (30.01.2008) Бахчисарайський палац Кримських ханів (07.07.2003) Комплекс об'єктів Судацької фортеці (12.03.2007) Культурний ландшафт та каньйон міста Кам'янець-Подільський (13.09.1989) Дендрологічний парк «Софіївка» (20.06.2000) Історичний центр міста-порту Одеса (06.01.2009) Історичний центр міста Чернігів (13.09.1989) Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Кирилівська та Андріївські церкви, Києво-Печерська Лавра (розширення номінації «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра») (26.01.2009) Миколаївська астрономічна обсерваторія (12.03.2007) Канівський заповідник «Могила Тараса Шевченка» (13.09.1989) Укріплені поселення на генуезьких торгівельних шляхах від Середземного до Чорного моря (16.09.2010) Культурний ландшафт «Печерних міст» Кримської Готіії (24.09.2012) Історичне середовище столиці кримських ханів в місті Бахчисарай (16.09.2012) ДЕРЖПРОМ (Будинок Державної промисловості) у Харкові (27.04.2017)

При цьому в Мінкульті додали, що на сьогодні триває робота над розробкою номінаційних досьє, що включає інформацію з виявлення об’єкта, опис об’єкта, підстави для включення, стан збереження та фактори, які впливають на об’єкт, охорона та управління, моніторинг, документація та контактну інформацію відповідальних органів.

Раніше повідмолялсоя, що столична влада хоче внести Хрещатик до списку ЮНЕСКО.