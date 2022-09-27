Головна Країна Культура
search button user button menu button

Україна привезла з європейського конкурсу 10 тис. євро на Музей вишиванки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна привезла з європейського конкурсу 10 тис. євро на Музей вишиванки
фото: Леся Воронюк

Серед конкурсантів – представники з-понад 30 європейських країн

Україна вперше перемогла в найпрестижнішому європейському конкурсі культурної спадщини European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Серед конкурсантів – представники з-понад 30 європейських країн. Про це повідомила засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк.

Окрім нагороди, переможці везуть додому грошовий приз – 10 тис. євро на розвиток Музею української вишиванки.

«Веземо з Праги додому в Україну перемогу в номінації «Залучення громадян та підвищення обізнаності», а також Приз глядацьких симпатій – Public Choice Award та 10 000 євро на Музей Української Вишиванки. Це саме той приз, який ми виграли спільно – кожним голосом. Ця перемога – приклад того, наскільки ми сильні, коли об'єднані. Вишиванка єднає українців, а відтепер – і ввесь цивілізований світ. Це одна із перемог перед головною – перемогою у війні», – додала Леся Воронюк.

11 фото
На весь екран

До відома, українці в Нью-Йорку влаштували яскравий забіг у вишиванках. Нагадаємо, стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення-2022

Читайте також: «Реквієм за Бучею». Кишинівський театр показав виставу про злочини путінської війни (фото, відео)
Теги: Чернівці конкурс перемога вишиванка культура

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це третя світова війна тоталітаризму проти демократії
Перемога України вплине на світову історію
13 вересня, 11:12
Вдягаючи наш національний одяг, ми глибше відчуваємо ту тисячолітню Україну, яка живе у наших серцях
Вишиванка – символ генетичного коду українців
19 травня, 11:15
Родзинкою матеріалів з бідонів є альбом з роботами відомого українського графіка і художника Ніла Хасевича
Вишиванка, малюнки та документи: у Тернополі покажуть найбільший архів ОУН (фото)
9 грудня, 2021, 16:37

Культура

Україна привезла з європейського конкурсу 10 тис. євро на Музей вишиванки
Україна привезла з європейського конкурсу 10 тис. євро на Музей вишиванки
«Реквієм за Бучею». Кишинівський театр показав виставу про злочини путінської війни (фото, відео)
«Реквієм за Бучею». Кишинівський театр показав виставу про злочини путінської війни (фото, відео)
У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)
У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)
25 вересня – 90 років з дня народження Анатолія Солов’яненка
25 вересня – 90 років з дня народження Анатолія Солов’яненка
Депутати у Харкові відмовилися міняти російську назву театру: подробиці скандалу
Депутати у Харкові відмовилися міняти російську назву театру: подробиці скандалу
Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей
Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ
230K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
117K
Соловйов закликав розстрілювати російських воєнкомів (відео)
38K
Влада повідомила «круту новину» з Дніпропетровщини
35K
«Референдум» на Донеччині. Українська влада повідомила Путіну важливу цифру
32K
27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту