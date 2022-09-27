Україна привезла з європейського конкурсу 10 тис. євро на Музей вишиванки

Серед конкурсантів – представники з-понад 30 європейських країн

Україна вперше перемогла в найпрестижнішому європейському конкурсі культурної спадщини European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Серед конкурсантів – представники з-понад 30 європейських країн. Про це повідомила засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк.

Окрім нагороди, переможці везуть додому грошовий приз – 10 тис. євро на розвиток Музею української вишиванки.

«Веземо з Праги додому в Україну перемогу в номінації «Залучення громадян та підвищення обізнаності», а також Приз глядацьких симпатій – Public Choice Award та 10 000 євро на Музей Української Вишиванки. Це саме той приз, який ми виграли спільно – кожним голосом. Ця перемога – приклад того, наскільки ми сильні, коли об'єднані. Вишиванка єднає українців, а відтепер – і ввесь цивілізований світ. Це одна із перемог перед головною – перемогою у війні», – додала Леся Воронюк.

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