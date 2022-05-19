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    Вишиванка – символ генетичного коду українців

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    Вдягаючи наш національний одяг, ми глибше відчуваємо ту тисячолітню Україну, яка живе у наших серцях - Вишиванка – символ генетичного коду українців
    Вдягаючи наш національний одяг, ми глибше відчуваємо ту тисячолітню Україну, яка живе у наших серцях
    фото з відкритих джерел

    Разом ми подолаємо ворога!

    Сьогодні День вишиванки має особливе значення. Рашисти прийшли знищити наші міста і села, вбивати нас, українців, за нашу мову, нашу віру і наш генетичний код. А код – серед іншого зашитий у вишиванці.

    У такі часи наші прапор, герб, гімн, армія мова, віра і так, – вишиванка!, – роблять нас нацією, поєднаною єдиною волею і єдиною долею. Вдягаючи наш національний одяг, ми глибше відчуваємо ту тисячолітню Україну, яка живе у наших серцях.

    З нами сьогодні у вишиванках – ви, українці усього світу. Ті, яких винесли на далекі береги давні хвилі еміграції. І ті, які опинилися в інших країнах з кінця лютого. Так ми засвідчуємо: ми разом, ми непереможні, і ми пишаємося тим, що ми є українці.

    Пліч-о-пліч з нами – вільні демократичні народи і уряди, які допомагають нам і вірять у нашу перемогу. Наші друзі теж у вишиванках, бо вона – символ підтримки нашої української боротьби.

    У такій єдності ми точно здолаємо ворога. Ми загоїмо рани, відновимо наші прекрасні міста і села. І в свята, і в будні на їхніх вулицях будуть квітнути візерунки наших вишиванок – символи нашого незламного українського духу.

    Краса наших душ неминуче відтвориться в красі наших вулиць і міст. Ми відбудуємо все зруйноване і зробимо Україну сучасною державою, яка процвітає.

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: росія окупанти свята армія війна мова прапор українці Україна вишиванка окупація гімн герб #stoprussia
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    Вишиванка – символ генетичного коду українців