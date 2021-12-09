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    Вишиванка, малюнки та документи: у Тернополі покажуть найбільший архів ОУН (фото)

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    Родзинкою матеріалів з бідонів є альбом з роботами відомого українського графіка і художника Ніла Хасевича - Вишиванка, малюнки та документи: у Тернополі покажуть найбільший архів ОУН (фото)
    Родзинкою матеріалів з бідонів є альбом з роботами відомого українського графіка і художника Ніла Хасевича
    фото Юрій Сиротюк/Facebook

    Унікальні речі зберігалися у трьох бідонах

    У Тернополі презентують виставку нещодавно віднайденого найбільшого архіву ОУН 1948-1951 років та особисті речі повстанців. Про це повідомив екснардеп та заступник голови ВО «Свобода» Юрій Сиротюк у Facebook.

    «14 грудня 2021 року об 11-00 у приміщенні Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини (вул. Медова, 5) відбудеться презентація нещодавно віднайденого архіву ОУН (ймовірно організаційної референтури ОУН Подільського краю, датований 1948-1951 рр.), який знайдено 13-14 жовтня 2021р. на Бережанщині», – зазначається у повідомлені.

    Серед цінних знахідок особисті речі повстанців: вишиванка, фотоапарат, булавки, нитки, центральні й пропагандистські видання підпілля ОУН і УПА, листівки, звернення, бофони, брошури тощо, а також бібліотека, складена з радянських книжок.

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    Вишиванка, малюнки та документи: у Тернополі покажуть найбільший архів ОУН (фото)
    Вишиванка, малюнки та документи: у Тернополі покажуть найбільший архів ОУН (фото)

    За словами екснардепа, найцікавіша знахідка – понад 20 малюнків авторства Ніла Хасевича.

    «Родзинкою матеріалів з бідонів є альбом з роботами відомого українського графіка і художника, активного учасника збройного підпілля, члена Української Головної Визвольної Ради Ніла Хасевича. У альбомі представлено понад 20 робіт, виконаних ним особисто та у співпраці з учнями-графіками підпілля», – повідомив Сиротюк.

    Як раніше повідомлялося, у липні на Тернопільщині пошуковці відкопали бідон з унікальними документами українського підпілля.

    Нагадаємо, у Львові попрощалися зі зв’язковою УПА Ольгою Ільків.

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    Теги: Свобода ОУН-УПА Тернопільщина речі бібліотека вишиванка
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    Вишиванка, малюнки та документи: у Тернополі покажуть найбільший архів ОУН (фото)