Українці в Нью-Йорку влаштували яскравий забіг у вишиванках (фото)

У забігу в вишиванках взяли участь і діти

Забіг у вишиванках відбувався одночасно в різних містах світу

Минулими вихідними у Центральному парку Нью-Йорка відбувся забіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України. Про це повідомляє Укрінформ.

Більш як сотня учасників акції пробігли 2,5 милі (близько 4 км), стартувавши біля Українського інституту Америки.

Після забігу дорослих на старт вийшли діти, які мали подолати 100-метрову дистанцію.

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Як розповіла засновниця Українського бігового клубу Нью-Йорка Анна Шпук, цей захід, ініційований в Україні, відбувався одночасно в різних містах світу.

За її словами, клуб функціонує з 2007 року, а цей забіг у вишиванках став уже шостим. Для участі в ньому всі охочі робили благодійні внески. Кошти підуть на гуманітарні цілі в Україні, зазначила Шпук.

«Крім того, наша мета – ще раз привернути увагу громадськості до України у зв’язку з нашим державним святом, а також із півріччям повномасштабної російської війни проти України», – пояснила засновниця Українського бігового клубу Нью-Йорка.

Нагадаємо, 19 серпня Кабінет міністрів України затвердив план заходів з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України.

У Києві не відбуватимуться масові святкові заходи, присвячені черговій річниці Дня Незалежності України.