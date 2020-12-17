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    Культура

    Україна з початку року запустила сім аудіогідів у музеях по всьому світу

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    Загалом за останні пів року україномовні аудіогіди запустили у семи інших музеях світу - Україна з початку року запустила сім аудіогідів у музеях по всьому світу
    Загалом за останні пів року україномовні аудіогіди запустили у семи інших музеях світу

    У планах – запуск ще трьох до кінця грудня та щонайменше шести в наступному році

    За цей рік Україна запустила сім аудіогідів у всесвітньо відомих музеях різних країн. У планах – запуск ще трьох до кінця грудня та щонайменше шести в наступному році.

    Про це заявила перша леді України Олена Зеленська під час щорічної наради послів, йдеться у повідомленні на сайті голови держави.Олена Зеленська взяла участь у щорічній нараді послів. Це вперше дружина глави держави стала учасницею такої наради.

    «Переоцінити важливість проекту із запуску аудіогідів неможливо. Адже він не тільки про зручність, він – про поширення нашої рідної мови у світі. Про те, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках», – наголосила перша леді.

    За словами учасників наради, культурна дипломатія – значно ширший напрям, ніж просто аудіогіди. Вона включає налагодження культурних міждержавних обмінів з метою популяризації української культури та мистецтва за кордоном. А також – створення умов для доступу українців до найкращих надбань світової культури та мистецтва безпосередньо в Україні.

    17-22 грудня в онлайн-форматі проходить конференція керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників та генеральних консулів нашої держави за кордоном. Конференція відбувається під гаслом «Прагніть більшого». Її мета – визначити пріоритети та завдання зовнішньої політики України на найближчу перспективу.

    Нагадаємо, що в Туреччині в трьох музеях було впроваджено україномовні аудіогіди.

    До слова, лондонський Тауер заговорить українською.

    Джерело:

    Теги: музеї українська мова Олена Зеленська
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