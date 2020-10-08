Лондонський Тауер заговорить українською



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Tower of London - одна з найвизначніших архітектурних пам’яток Великої Британії Фото: Офіс президента

У відомому музеї Лондона з'явиться україномовний гід

Сьогодні, 8 жовтня, у Лондоні був підписаний меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда.

Відповідно до положень меморандуму, Адміністрація історичних королівських палаців (Лондон) підтримує ініціативу України та бере на себе зобов’язання найближчим часом запровадити україномовний аудіогід в одному з найвизначніших місць не лише Великої Британії, а й світу – Лондонському Тауері (Tower of London).

Як повідомляється на сторінці Офісу президента України, підписання меморандуму відбулося під час візиту до Великої Британії подружжя Зеленських. Зокрема, перша леді Олена Зеленська була присутня під час підписання документу.

«Для України й для мене особисто аудіогіди українською – це не тільки про зручність і доступність. Це, перш за все, про прийняття України у світі, про її голос, який незабаром можна буде почути і в Лондонському Тауері, – наголосила Олена Зеленська. – Щиро вдячна всім, хто підтримав мою ініціативу та заклав фундамент для того, щоб в одному з найвидатніших та найвідоміших місць світу скоро лунала й українська мова».

Лондонський Тауер (англ. Her Majesty's Royal Palace and Fortress, Tower of London) – одна з найвизначніших архітектурних пам’яток Великої Британії, історичний центр Лондона. Входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку музей відвідують майже 3 млн туристів.