Справа про спробу зґвалтування: Трамп має виплатити понад $80 млн

Трамп називав вердикт суду «тотальним посміховиськом» і заявив, що оскаржить його

Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві. Про це пише The New York Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2019 році Керролл опублікувала колонку, в якій розповіла про зустріч із Трампом у магазині в середині дев'яностих років. За її словами, мільярдер силою поцілував її, стягнув білизну і зґвалтував.

У відповідь на публікацію Трамп заявив, що не знайомий із Керол і вона «не на його смак». Однак письменниця надала фотографію 1987 року, на якій вона з тодішнім чоловіком спілкується з Трампом і його дружиною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За рішенням суду, Трамп має виплатити $83,3 млн за публічні заяви, які він зробив у 2019 році, коли грубо заперечив звинувачення у спробі зґвалтування Джин Керролл.

Трамп називав процес «політичним переслідуванням», а вердикт суду – «тотальним посміховиськом» і заявив, що оскаржить його.

Нагадаємо, у травні 2023 року Федеральний суд присяжних Мангеттена у Нью-Йорку визнав колишнього президента Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керролл. Дональд Трамп повинен виплатити приблизно $5 млн компенсації.

Як повідомлялося, Верховний суд Нью-Йорка зобовʼязав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч компенсації газеті The New York Times, проти якої він програв позов.