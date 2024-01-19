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Лауреатка літературної премії Японії зізналась, що її роман «писав» ChatGPT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лауреатка літературної премії Японії зізналась, що її роман «писав» ChatGPT
Японська авторка звернулась до послуг штучного інтелекту, аби написати книгу
фото: nypost

Престижна літературна премія присуджена роману, написаному за допомогою штучного інтелекту

Лауреат престижної японської літературної премії Акутагави Ріє Кудан зізналася, що 5% її роману було написано штучним інтелектом і залишено в тексті без змін. 

33-річну письменницю удостоєно премії Акутагави у 2023 році за роман «Токійська вежа співчуття» (Tokyo-to Dojo-to). Про це пише Daily Mail.

Останній роман Ріє Кудан, визнаний суддями як «майже бездоганний» і «універсально приємний», отримав премію Акутагави, що виходить раз на два роки.

Дія книжки розгортається у футуристичному Токіо, вона обертається навколо багатоповерхової тюремної вежі та нетерпимості її архітектора до злочинців, а тема штучного інтелекту постійно повторюється.

«Цей роман був написаний з використанням технологій штучного інтелекту з генерації тексту, таких як ChatGPT. Близько, мабуть, 5% речень, які в тексті були згенеровані штучними інтелектом та використані без змін», – повідомила письменниця. 

Втім, вона свідомо використала цю технологію і не боїться осуду суспільства, та, навіть, продовжуватиме писати подібним методом надалі. «У подальшому я також хотіла б продовжувати використовувати технології, щоб застосовуючи їх, ще більше розвинути свою творчість», – заявила авторка.

Крім своєї творчої діяльності, Кудан сказала, що часто грає зі штучним інтелектом, довіряючи свої найпотаємніші думки, про які «я ніколи не можу ні з ким поговорити». Відповіді ChatGPT іноді надихали на діалог у романі, додала вона.

У соціальних мережах думки про підхід Кудан до письменницької діяльності розділилися: скептики назвали його морально сумнівним та потенційно негідним літературної премії.

До слова, норвезький письменник і драматург Юн Фоссе, який 2023 року отримав Нобелівську премію з літератури, неправильно написав слово «література», пише видання Verdens gang. Уточнюється, що, згідно з норвезьким правописом, слово має писатися з подвоєною t-litteratur, проте володар Нобелівської премії написав слово з однієї t-literatur .Як повідомляє видання, Фоссе припустився помилки при традиційному підписуванні стільця в ресторані Нобелівського музею в Стокгольмі. Тепер я бачу, що була допущена помилка, це чиста випадковість. Я, звісно, ​​чудово знаю, як треба писати «література» по-норвезьки.

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Теги: технології премія роман Daily Mail письменниця Японія штучний інтелект

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