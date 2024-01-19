Лауреатка літературної премії Японії зізналась, що її роман «писав» ChatGPT

Престижна літературна премія присуджена роману, написаному за допомогою штучного інтелекту

Лауреат престижної японської літературної премії Акутагави Ріє Кудан зізналася, що 5% її роману було написано штучним інтелектом і залишено в тексті без змін.

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33-річну письменницю удостоєно премії Акутагави у 2023 році за роман «Токійська вежа співчуття» (Tokyo-to Dojo-to). Про це пише Daily Mail.

Останній роман Ріє Кудан, визнаний суддями як «майже бездоганний» і «універсально приємний», отримав премію Акутагави, що виходить раз на два роки.

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Дія книжки розгортається у футуристичному Токіо, вона обертається навколо багатоповерхової тюремної вежі та нетерпимості її архітектора до злочинців, а тема штучного інтелекту постійно повторюється.

«Цей роман був написаний з використанням технологій штучного інтелекту з генерації тексту, таких як ChatGPT. Близько, мабуть, 5% речень, які в тексті були згенеровані штучними інтелектом та використані без змін», – повідомила письменниця.

Втім, вона свідомо використала цю технологію і не боїться осуду суспільства, та, навіть, продовжуватиме писати подібним методом надалі. «У подальшому я також хотіла б продовжувати використовувати технології, щоб застосовуючи їх, ще більше розвинути свою творчість», – заявила авторка.

Крім своєї творчої діяльності, Кудан сказала, що часто грає зі штучним інтелектом, довіряючи свої найпотаємніші думки, про які «я ніколи не можу ні з ким поговорити». Відповіді ChatGPT іноді надихали на діалог у романі, додала вона.

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У соціальних мережах думки про підхід Кудан до письменницької діяльності розділилися: скептики назвали його морально сумнівним та потенційно негідним літературної премії.

До слова, норвезький письменник і драматург Юн Фоссе, який 2023 року отримав Нобелівську премію з літератури, неправильно написав слово «література», пише видання Verdens gang. Уточнюється, що, згідно з норвезьким правописом, слово має писатися з подвоєною t-litteratur, проте володар Нобелівської премії написав слово з однієї t-literatur .Як повідомляє видання, Фоссе припустився помилки при традиційному підписуванні стільця в ресторані Нобелівського музею в Стокгольмі. Тепер я бачу, що була допущена помилка, це чиста випадковість. Я, звісно, ​​чудово знаю, як треба писати «література» по-норвезьки.