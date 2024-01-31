Російську письменницю за підтримку України позбавили звання почесного професора

Рішення про позбавлення звання було ухвалено ще 30 серпня 2023 року

Російські ЗМІ пов'язують позбавлення звання професора з тим, що Улицька спрямовує Україні частину коштів від продажу своїх книг





Письменницю Людмилу Улицьку позбавили звання почесного професора РХТУ імені Д. Менделєєва. Про це ВНЗ повідомив у відповіді на запит депутата Держдуми РФ Олени Ямпільської.

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У витягу з протоколу засідання вченої ради йдеться, що це рішення було ухвалено ще 30 серпня 2023 року.

Ямпільська раніше просила роз'яснень від вишу та Міносвіти Росії, чому письменниця все ще не позбавлена ​​звання. Російські ЗМІ пов'язують цю вимогу з тим, що раніше Улицька в розмові з пранкерами зізналася, що спрямовує Україні частину коштів від продажу своїх книг.

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Хто така Людмила Улицька

Людмила Улицька – письменниця, лауреатка літературних премій «Російський Букер», «Велика книга», Премії Медічі (Франція), премії «Форментор» та інших. Вона публікує свої твори з кінця 80-х років. Автор двох десятків книг художньої прози, у тому числі романів «Казус Кукоцького», «Сходи Якова», «Щиро ваш Шурик», «Даніель Штайн, перекладач», повістей «Сонечка», «Веселі похорони», кількох збірок оповідань та п'єс. Улицька виступила проти російського військового вторгнення в Україну 2022 року. Нині живе у Німеччині.

Нагадаємо, Державна дума РФ у середу, 31 січня, у другому та третьому читаннях одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

У документі перераховуються кілька статей – крім фейків, серед них дезертирство, невиконання наказу та участь у небажаній організації. Більшість цих статей було додано до Кримінального кодексу РФ або посилено після повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім того, законопроєкт передбачає позбавлення засуджених за вказаними статтями почесних звань. За словами голови Держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалене рішення «дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності».

Зазначимо, що підтримка війни в Україні серед росіян продовжує знижуватись у міру того, як бойові дії затягуються, кількість жертв збільшується, а держава посилює репресії, сіючи в масовій свідомості тривогу і страх. «Ядро» активних прибічників війни в РФ станом на кінець жовтня 2023 року скоротилося до 12% – мінімуму за весь час вторгнення в Україну, з'ясували соціологи проєкту «Хроніки». Активних прихильників війни у ​​Росії залишилось не більше 12%.

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Також проти режиму Путіна починають виступати і за кордонами Росії. Так, у неділю, 21 січня, майже в сорока країнах світу пройшли акції «Росія без Путіна» проти війни в Україні та режиму в Росії, а також на підтримку ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального. Люди вийшли з плакатами проти війни в Україні та за зміну влади в Росії.