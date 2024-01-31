Російську письменницю за підтримку України позбавили звання почесного професора
Російські ЗМІ пов'язують позбавлення звання професора з тим, що Улицька спрямовує Україні частину коштів від продажу своїх книг
Письменницю Людмилу Улицьку позбавили звання почесного професора РХТУ імені Д. Менделєєва. Про це ВНЗ повідомив у відповіді на запит депутата Держдуми РФ Олени Ямпільської.
У витягу з протоколу засідання вченої ради йдеться, що це рішення було ухвалено ще 30 серпня 2023 року.
Ямпільська раніше просила роз'яснень від вишу та Міносвіти Росії, чому письменниця все ще не позбавлена звання. Російські ЗМІ пов'язують цю вимогу з тим, що раніше Улицька в розмові з пранкерами зізналася, що спрямовує Україні частину коштів від продажу своїх книг.
Хто така Людмила Улицька
Людмила Улицька – письменниця, лауреатка літературних премій «Російський Букер», «Велика книга», Премії Медічі (Франція), премії «Форментор» та інших. Вона публікує свої твори з кінця 80-х років. Автор двох десятків книг художньої прози, у тому числі романів «Казус Кукоцького», «Сходи Якова», «Щиро ваш Шурик», «Даніель Штайн, перекладач», повістей «Сонечка», «Веселі похорони», кількох збірок оповідань та п'єс.
Улицька виступила проти російського військового вторгнення в Україну 2022 року. Нині живе у Німеччині.
Нагадаємо, Державна дума РФ у середу, 31 січня, у другому та третьому читаннях одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.
У документі перераховуються кілька статей – крім фейків, серед них дезертирство, невиконання наказу та участь у небажаній організації. Більшість цих статей було додано до Кримінального кодексу РФ або посилено після повномасштабного вторгнення в Україну.
Окрім того, законопроєкт передбачає позбавлення засуджених за вказаними статтями почесних звань. За словами голови Держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалене рішення «дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності».
Зазначимо, що підтримка війни в Україні серед росіян продовжує знижуватись у міру того, як бойові дії затягуються, кількість жертв збільшується, а держава посилює репресії, сіючи в масовій свідомості тривогу і страх. «Ядро» активних прибічників війни в РФ станом на кінець жовтня 2023 року скоротилося до 12% – мінімуму за весь час вторгнення в Україну, з'ясували соціологи проєкту «Хроніки». Активних прихильників війни у Росії залишилось не більше 12%.
Також проти режиму Путіна починають виступати і за кордонами Росії. Так, у неділю, 21 січня, майже в сорока країнах світу пройшли акції «Росія без Путіна» проти війни в Україні та режиму в Росії, а також на підтримку ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального. Люди вийшли з плакатами проти війни в Україні та за зміну влади в Росії.
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