Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно

Проєкт складається з масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 м у висоту

Lights & Dreams – це новий унікальний фестиваль світового масштабу, що має оригінальний дизайн та сюжетну історію про паралельний світ, провідником в який є магічна лампа

У четвер, 25 січня, фестиваль ліхтарів Lights&Dreams у столиці відкриє двері для соціально незахищених категорій населення. Локація – Співоче поле.

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Безплатно потрапити на фестиваль зможуть діти війни, діти-сироти, люди з інвалідністю I-II категорії та представники ЗСУ. Інші категорії населення, серед яких ВПО та пенсіонери, отримають знижку на вхід у 25%.

26 фото На весь екран

















































фото: Станіслав Груздєв/«Главком»

«Ми знаємо, як важливо зараз підтримувати моральний стан та отримувати позитивні емоції. Тож хочемо зробити приємне тим людям, які з певних причин не можуть потрапити на фестиваль, але дуже хочуть!» – кажуть організатори.

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За словами організаторів, усі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої святкової атмосфери: «Ми піклувались про те, щоб кожна локація, кожна деталь справила незабутнє враження на наших гостей. Тут ви побачите понад 30 ілюмінаційних локацій, серед яких: «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти», «Золотий дракон» тощо. Кожен персонаж є частиною легенди, яку ми створили спеціально під цей проєкт. Тепер цю історію можна прочитати в дитячих книгах та на одній з композицій при вході до парку».

Кожна світлова інсталяція фестивалю відтворює міфічну історію про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти фото: Станіслав Груздєв / «Главком»

фото: Станіслав Груздєв / «Главком»

Фестиваль ліхтарів Lights & Dreams – це парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає до 7 м у висоту: понад 50 тис. ліхтариків, 10 км шовку та 140 тис. кв м парку.

фото: Станіслав Груздєв / «Главком»

Окрім масштабних фігур, передбачені інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу та шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фудкорти та інше.

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Адреса: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

Час роботи: 16:00-21:00

Вартість квитка для пільгових категорій – 150 грн.

Вхід для вищезазначених категорій – безплатний за наявності посвідчення.

Вартість квитка для дорослих – 200 грн, дітей – 150 грн.

Нагадаємо, 22 грудня у столичному парку «Співоче поле» відкрився фестиваль ліхтарів Lights & Dreams. В Україні він проходить вперше – організацією заходу займається команда, що проводила на Співочому Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.