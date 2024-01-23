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Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Проєкт складається з масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 м у висоту
фото: Станіслав Груздєв / «Главком»

Lights & Dreams – це новий унікальний фестиваль світового масштабу, що має оригінальний дизайн та сюжетну історію про паралельний світ, провідником в який є магічна лампа

У четвер, 25 січня, фестиваль ліхтарів Lights&Dreams у столиці відкриє двері для соціально незахищених категорій населення. Локація – Співоче поле. 

Безплатно потрапити на фестиваль зможуть діти війни, діти-сироти, люди з інвалідністю I-II категорії та представники ЗСУ. Інші категорії населення, серед яких ВПО та пенсіонери, отримають знижку на вхід у 25%.

26 фото
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фото: Станіслав Груздєв/«Главком»

«Ми знаємо, як важливо зараз підтримувати моральний стан та отримувати позитивні емоції. Тож хочемо зробити приємне тим людям, які з певних причин не можуть потрапити на фестиваль, але дуже хочуть!» – кажуть організатори.

За словами організаторів, усі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої святкової атмосфери: «Ми піклувались про те, щоб кожна локація, кожна деталь справила незабутнє враження на наших гостей. Тут ви побачите понад 30 ілюмінаційних локацій, серед яких: «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти», «Золотий дракон» тощо. Кожен персонаж є частиною легенди, яку ми створили спеціально під цей проєкт. Тепер цю історію можна прочитати в дитячих книгах та на одній з композицій при вході до парку».

Кожна світлова інсталяція фестивалю відтворює міфічну історію про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти
Кожна світлова інсталяція фестивалю відтворює міфічну історію про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти
фото: Станіслав Груздєв / «Главком»
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно фото 1
фото: Станіслав Груздєв / «Главком»

Фестиваль ліхтарів Lights & Dreams – це парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає до 7 м у висоту: понад 50 тис. ліхтариків, 10 км шовку та 140 тис. кв м парку. 

Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно фото 2
фото: Станіслав Груздєв / «Главком»

Окрім масштабних фігур, передбачені інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу та шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фудкорти та інше. 

Адреса: парк Співоче (вул. Лаврська, 31) 
Час роботи: 16:00-21:00
Вартість квитка для пільгових категорій – 150 грн.
Вхід для вищезазначених категорій – безплатний за наявності посвідчення.
Вартість квитка для дорослих – 200 грн, дітей – 150 грн.

Нагадаємо, 22 грудня у столичному парку «Співоче поле» відкрився фестиваль ліхтарів Lights & Dreams. В Україні він проходить вперше – організацією заходу займається команда, що проводила на Співочому Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

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Теги: Київ фестиваль

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