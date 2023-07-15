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Забужко та Сенцов стали лауреатами найвищої нагороди Франції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Забужко та Сенцов стали лауреатами найвищої нагороди Франції
Оксана Забужко та Олег Сенцов на врученні ордену Почесного легіону
фото: Оксана Забужко / Facebook

Відзнаку українцям вручив 14 липня посол Етьєн де Понсен на подвір'ї Софійського собору в Києві

Письменниця й публіцистка Оксана Забужко та режисер, письменник і військовослужбовець Олег Сенцов удостоєні найвищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону. Про це повідомило посольство Франції в Україні.

Відзнаку українцям вручив 14 липня посол Етьєн де Понсен на подвір'ї Софійського собору в Києві.

«У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Емманюеля Макрона вручити відзнаки Національного ордена Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям України», – йдеться у повідомленні.

Посол у відеозверненні назвав Забужко «українською письменницею, відомою в усьому світі, яка бореться за захист української мови та культури», а Сенцова – «режисером, політв'язнем Кремля упродовж п'яти років, що був звільнений у вересні 2019 року і нині відважно воює на фронті».

Раніше повідомлялося, що Оксана Забужко приголомшила новиною, що британські студенти чекають в Оксфорді ЗСУ.

Теги: Олег Сенцов Оксана Забужко

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