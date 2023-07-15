Забужко та Сенцов стали лауреатами найвищої нагороди Франції

Оксана Забужко та Олег Сенцов на врученні ордену Почесного легіону

Відзнаку українцям вручив 14 липня посол Етьєн де Понсен на подвір'ї Софійського собору в Києві

Письменниця й публіцистка Оксана Забужко та режисер, письменник і військовослужбовець Олег Сенцов удостоєні найвищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону. Про це повідомило посольство Франції в Україні.

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Відзнаку українцям вручив 14 липня посол Етьєн де Понсен на подвір'ї Софійського собору в Києві.

«У день Національного свята в саду Святої Софії Етьєн де Понсен має честь від імені президента Емманюеля Макрона вручити відзнаки Національного ордена Почесного легіону Оксані Забужко та Олегу Сенцову, знаковим і видатним особистостям України», – йдеться у повідомленні.

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Посол у відеозверненні назвав Забужко «українською письменницею, відомою в усьому світі, яка бореться за захист української мови та культури», а Сенцова – «режисером, політв'язнем Кремля упродовж п'яти років, що був звільнений у вересні 2019 року і нині відважно воює на фронті».

Раніше повідомлялося, що Оксана Забужко приголомшила новиною, що британські студенти чекають в Оксфорді ЗСУ.