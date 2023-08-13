Український фільм отримав нагороду на престижному кінофестивалі в Локарно

Стрічка отримала «Срібного лева» за найкращу режисуру

Український фільм «Степне» режисерки Марини Вроди отримав нагороду «Срібний лев» за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у швейцарському Локарно. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

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Стрічка «Степне» – це історія Анатолія, який повертається додому з великого міста, щоб піклуватися про свою хвору матір. Смерть матері, зустріч із братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав по дорозі. І тоді, перед своєю смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона заховала у сараї.

«Навіть якщо на перший погляд це здається історією про прощання, я вважаю, що це розповідь про любов та міцні зв'язки. Навіть смерть не обов'язково зображується в сумному образі, вона є частиною життя. Я хотіла показати тепло людей, які прийшли попрощатися зі старенькою, засвідчити те, що вони з нею багато розділили, а значить, вона не може зникнути зовсім. З іншого боку, це також фільм про спадщину, про те, що моє покоління отримало від старшого покоління, якому було важко ділитись своєю історією. Через «Степне», мені здається, я намагалася дізнатися більше про свою країну та людей, які жили до мене», – розповіла Марина Врода в інтервʼю Locarno Daily.

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На церемонії нагородження у Локарно режисерка згадала про кінематографістів, які зараз воюють на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У кінці промови мисткиня виголосила зі сцени слова «Слава Україні», на що їй відповів «Героям слава!» румунський режисер Раду Жуде – ще один переможець фестивалю.

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Марина Врода отримала «Срібного лева» на кінофестивалі в Локарно фото: Держкіно

До відома, у 2011 році Марина Врода отримала «Золоту пальмову гілку» в Каннах за кращий короткометражний фільм «Крос».

Нагадаємо, фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав нагороди журі і глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA.