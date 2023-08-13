Головна Країна Культура
search button user button menu button

Український фільм отримав нагороду на престижному кінофестивалі в Локарно

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Український фільм отримав нагороду на престижному кінофестивалі в Локарно
Марина Врода отримала «Срібного лева» на кінофестивалі в Локарно
фото: Держкіно

Стрічка отримала «Срібного лева» за найкращу режисуру

Український фільм «Степне» режисерки Марини Вроди отримав нагороду «Срібний лев» за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у швейцарському Локарно. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Стрічка «Степне» – це історія Анатолія, який повертається додому з великого міста, щоб піклуватися про свою хвору матір. Смерть матері, зустріч із братом та жінкою, яку він любить, змушують його замислитися над життям, яке він прожив, і рішеннями, які він приймав по дорозі. І тоді, перед своєю смертю, мати розповідає Анатолію про скарб, який вона заховала у сараї.

«Навіть якщо на перший погляд це здається історією про прощання, я вважаю, що це розповідь про любов та міцні зв'язки. Навіть смерть не обов'язково зображується в сумному образі, вона є частиною життя. Я хотіла показати тепло людей, які прийшли попрощатися зі старенькою, засвідчити те, що вони з нею багато розділили, а значить, вона не може зникнути зовсім. З іншого боку, це також фільм про спадщину, про те, що моє покоління отримало від старшого покоління, якому було важко ділитись своєю історією. Через «Степне», мені здається, я намагалася дізнатися більше про свою країну та людей, які жили до мене», – розповіла Марина Врода в інтервʼю Locarno Daily.

На церемонії нагородження у Локарно режисерка згадала про кінематографістів, які зараз воюють на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У кінці промови мисткиня виголосила зі сцени слова «Слава Україні», на що їй відповів «Героям слава!» румунський режисер Раду Жуде – ще один переможець фестивалю.

4 фото
На весь екран
Марина Врода отримала «Срібного лева» на кінофестивалі в Локарно
фото: Держкіно

До відома, у 2011 році Марина Врода отримала «Золоту пальмову гілку» в Каннах за кращий короткометражний фільм «Крос». 

Нагадаємо, фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав нагороди журі і глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. 

Читайте також: «Мавка лісова» і не тільки. Вперше за час війни Держкіно витратило гроші на виробництво фільмів
Теги: кіно фестиваль фільм українка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канадський красень нині є одним з найвідоміших та найуспішніших акторів Голлівуду
Раян Гослінг став улюбленцем мільйонів задовго до «Барбі»: цікаві факти про актора
3 серпня, 19:21
Лише 17 днів знадобилося фільму «Барбі», щоб зібрати у світовому прокаті $1 млрд
Фільм «Барбі» зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті
7 серпня, 12:21
Тетяна Колтунюк родом з Одеси, проте останнім часом проживає у Нью-Йорку
У США акула напала на українку
9 серпня, 20:13

Культура

Український фільм отримав нагороду на престижному кінофестивалі в Локарно
Український фільм отримав нагороду на престижному кінофестивалі в Локарно
Викрадені старовинні двері синагоги з Чорткова опинилися у Москві
Викрадені старовинні двері синагоги з Чорткова опинилися у Москві
Глава музею Голодомору після хейту в мережі знялася для Vogue
Глава музею Голодомору після хейту в мережі знялася для Vogue
Ступка, Сумська, Задніпровський. Актори театру Франка розпочинають новий сезон білою фотосесією
Ступка, Сумська, Задніпровський. Актори театру Франка розпочинають новий сезон білою фотосесією
Кілька пам'яток Києва і Львова можуть увійти до списку Світової спадщини в небезпеці
Кілька пам'яток Києва і Львова можуть увійти до списку Світової спадщини в небезпеці
Помер заслужений артист України Валерій Мойсеєнко
Помер заслужений артист України Валерій Мойсеєнко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
12K
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
12K
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
10K
РФ перекинула десантників на Запоріжжя: розвідка спрогнозувала наслідки
8811
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
7642
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту