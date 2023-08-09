У США акула напала на українку

Наразі медики оцінюють стан українки як важкий, але стабільний

В американському штаті Нью-Йорк акула вкусила 65-річну українку, що плавала в морі біля пляжу Роквей. За життя жінки борються лікарі. Про це пише The New York Times.

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Відомо, що Тетяна Колтунюк родом з Одеси, проте останнім часом проживає у Нью-Йорку. У понеділок, 7 серпня, вона відпочивала на пляжі Роквей-Біч. Рятувальники почули її крики про допомогу у воді й витягли на берег, де їй надали першу допомогу. На ногу також наклали джгут, щоб зупинити кровотечу до прибуття служби першого реагування.

Наразі медики оцінюють стан українки як важкий, але стабільний. У поліцейському звіті зазначено, що пані Колтунюк втратила близько 20 фунтів (близько 9 кг) маси тіла в результаті укусу. Проте видання зазначає, що ця цифра, ймовірно, була значно завищеною.

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Після нападу в понеділок увечері поліція Нью-Йорка обстежила територію за допомогою гелікоптерів і безпілотників, але не виявила жодної акули.

«Ми сподіваємося на повне одужання цієї плавчині. Хоча це була страшна подія, ми хочемо нагадати людям, що укуси акул у Роквеї трапляються вкрай рідко», – сказала заявила речниця департаменту парків Нью-Йорка Меган Лалор.

Співробітники парку та експерти заявили, що цей укус акули був першим на пляжі Роквей-Біч за останній час.

Нагадаємо, у червні акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Ще одній туристці вдалося врятуватися та вчасно вибратися з води. Останні пару днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни.