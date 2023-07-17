«Мавка лісова» і не тільки. Вперше за час війни Держкіно витратило гроші на виробництво фільмів

«Мавка лісова» стала найкасовішою картиною за всю історію України, її переглянуло понад мільйон українців, а касовий збір становив понад мільярд гривень

Фінансування відбулося за контрактами, підписаними протягом 2019-2022 років

Протягом травня-червня 2023 року Державне агентство з питань кіно профінансувало виробництво українських фільмів на суму 16,34 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на державний вебпортал Spending, який відслідковує казначейські проплати підрядникам.

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Таким чином, вперше за час великої війни Україна відновила державну підтримку кіноіндустрії. Повністю закрито фінансування п’яти кінострічок, виробництво яких почалося у довоєнний період: «Мавка лісова» (загальна вартість становила 25 млн грн, останній транш надійшов від Держкіно на суму 2,5 млн грн); «Люксембург» (кошторис – 19,97 млн грн, останній транш – 1,99 млн грн); «Хуха Моховинка» (кошторис – 2 млн грн, останній транш – 1,6 млн грн), «Спас» (кошторис – 12 млн грн, останній транш – 1,2 млн грн) і «Батько» (кошторис – 25 млн грн, останній транш – 1,17 млн грн).

дані державного вебпорталу Spending

дані державного вебпорталу Spending

Крім цього, Держкіно перерахувало авансові платежі на виробництво ще трьох фільмів: «Коза Ностра. Хрещена мати» (кошторис – 6,5 млн грн, попередня оплата – 3,4 млн грн); «Уроки толерантності» (кошторис – 19,99 млн грн, попередня оплата – 3,09 млн грн); True_It.Ua (кошторис – 1,99 млн грн, попередня оплата – 1,39 млн грн).

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дані державного вебпорталу Spending

Держфінансування відбулося за контрактами, підписаними протягом 2019-2022 років.

Додамо, що над українською анімацією «Мавка лісова» аніматори працювали під час війни з бомбосховища. «Мавка лісова» стала найкасовішою картиною за всю історію України. Наразі її продано понад 80 країнам. В цілому, анімаційний фільм переглянуло понад мільйон українців, а касовий збір становив понад мільярд гривень.

Як повідомляв «Главком», у розпал військової агресії Росії проти України (восени 2022 року) Державне агентство з питань кіно підписало кіноконтрактів на суму 191,44 млн грн. Йшлося про виготовлення 15 кінофільмів. Однак тоді «живих» грошей замовник не перерахував підрядникам.