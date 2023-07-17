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«Мавка лісова» і не тільки. Вперше за час війни Держкіно витратило гроші на виробництво фільмів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Мавка лісова» і не тільки. Вперше за час війни Держкіно витратило гроші на виробництво фільмів
«Мавка лісова» стала найкасовішою картиною за всю історію України, її переглянуло понад мільйон українців, а касовий збір становив понад мільярд гривень
стоп-кадр із анімаційного фільму «Мавка лісова»

Фінансування відбулося за контрактами, підписаними протягом 2019-2022 років

Протягом травня-червня 2023 року Державне агентство з питань кіно профінансувало виробництво українських фільмів на суму 16,34 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на державний вебпортал Spending, який відслідковує казначейські проплати підрядникам.

Таким чином, вперше за час великої війни Україна відновила державну підтримку кіноіндустрії. Повністю закрито фінансування п’яти кінострічок, виробництво яких почалося у довоєнний період: «Мавка лісова» (загальна вартість становила 25 млн грн, останній транш надійшов від Держкіно на суму 2,5 млн грн); «Люксембург» (кошторис – 19,97 млн грн, останній транш – 1,99 млн грн); «Хуха Моховинка» (кошторис – 2 млн грн, останній транш – 1,6 млн грн), «Спас» (кошторис – 12 млн грн, останній транш – 1,2 млн грн) і «Батько» (кошторис – 25 млн грн, останній транш – 1,17 млн грн).

«Мавка лісова» і не тільки. Вперше за час війни Держкіно витратило гроші на виробництво фільмів фото 1
дані державного вебпорталу Spending
«Мавка лісова» і не тільки. Вперше за час війни Держкіно витратило гроші на виробництво фільмів фото 2
дані державного вебпорталу Spending

Крім цього, Держкіно перерахувало авансові платежі на виробництво ще трьох фільмів: «Коза Ностра. Хрещена мати» (кошторис – 6,5 млн грн, попередня оплата – 3,4 млн грн); «Уроки толерантності» (кошторис – 19,99 млн грн, попередня оплата – 3,09 млн грн); True_It.Ua (кошторис – 1,99 млн грн, попередня оплата – 1,39 млн грн).

«Мавка лісова» і не тільки. Вперше за час війни Держкіно витратило гроші на виробництво фільмів фото 3
дані державного вебпорталу Spending

Держфінансування відбулося за контрактами, підписаними протягом 2019-2022 років.

Додамо, що над українською анімацією «Мавка лісова» аніматори працювали під час війни з бомбосховища. «Мавка лісова» стала найкасовішою картиною за всю історію України. Наразі її продано понад 80 країнам. В цілому, анімаційний фільм переглянуло понад мільйон українців, а касовий збір становив понад мільярд гривень. 

Як повідомляв «Главком», у розпал військової агресії Росії проти України (восени 2022 року) Державне агентство з питань кіно підписало кіноконтрактів на суму 191,44 млн грн. Йшлося про виготовлення 15 кінофільмів. Однак тоді «живих» грошей замовник не перерахував підрядникам.

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Теги: Держкіно фільм бюджет

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