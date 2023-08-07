Фільм «Барбі» зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті

Лише 17 днів знадобилося фільму «Барбі», щоб зібрати у світовому прокаті $1 млрд

Фільм студії Warner Bros третій тиждень поспіль лідирує в американському прокаті

Фільм «Барбі» режисерки Грети Гервіг зібрав уже понад $1 млрд у світовому прокаті. Про це повідомили творці фільму, передає Variety.

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Касові збори в Північній Америці принесли $459 млн. Сума міжнародних зборів – $572 млн.

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У третій вікенд прокату збори «Барбі» становили $53 млн, що на 43% менше від підсумків другого тижня. Фільм студії Warner Bros третій тиждень поспіль лідирує в американському прокаті.

Понад мільярд збирали лише три інші кінокартини: зокрема, це мультфільм «Холодне серце» ($1,3 млрд) і «Холодне серце 2» ($1,45 млрд), а також стрічка «Капітан Марвел» ($1,1 млрд), режисери Анна Боден і Раян Флек.

До цього найкасовішим фільмом, знятим жінкою, була «Диво-жінка» від Петті Дженкінс. У 2017 році фільм за мотивами коміксів DC зібрав у світовому прокаті $822,8 млн. Також «Барбі» має найбільші касові збори серед фільмів, знятих за мотивами іграшок. Окрім цього, це рекордсмен серед стрічок без IMAX.

Нагадаємо, що раніше українські полярники вразили ніжними фото Антарктиди у кольорах Барбі.