Український фільм отримав премію Міжнародної асоціації документалістів

Фільм переміг у номінації «Найкраща операторська робота»

Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» української режисерки Ірини Цілик переміг в одній з номінацій премії Міжнародної асоціації документалістів.

Про це йдеться на сайті премії.

Він переміг у номінації «Найкраща операторська робота» (оператор – В’ячеслав Цвєтков).

«Земля блакитна, ніби апельсин» – дебютна повнометражна стрічка письменниці та режисерки Ірини Цілик. Прем'єра фільму відбулася на фестивалі Санденс, де він здобув нагороду за найкращу режисуру. Українська прем'єра відбулася на кінофестивалі Docudays UA, де робота Цілик стала кращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу.

Сюжет: у документальному фільмі розповідається про багатодітну сім'ю, яка мешкає в «червоній зоні» Донбасу. Там бойові дії тривають вже шостий рік.

У центрі сюжету постає мати Анна, якій щодня доводиться виживати у прифронтовій зоні з чотирма дітьми. Родина екранізує своє життя за складних обставин в аматорській стрічці.

IDA Documentary Awards – одна з найпрестижніших премій в документальному кіно. Її вручає Міжнародна асоціація документалістів, яка підтримує документальне кіновиробництво та режисерів-документалістів.

Як повідомлялося, фестиваль незалежного кіно Sundance оголосив учасників програми, до якої увійшов україно-литовський документальний фільм «Земля блакитна, як апельсин». Під час кінофестивалю відбудеться світова прем’єра стрічки «Земля блакитна, як апельсин».