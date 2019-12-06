До програми кінофестивалю Sundance увійшов україно-литовський фільм



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Під час кінофестивалю відбудеться світова прем'єра стрічки «Земля блакитна, як апельсин»

Фестиваль незалежного кіно Sundance оголосив учасників програми, до якої увійшов україно-литовський документальний фільм «Земля блакитна, як апельсин».

Про це повідомляє The Film Stage.

Ірина Цілик стала режисеркою стрічки. Назвою для фільму обрали цитату французького поета Поля Елюара.

«Щоб впоратися з щоденними травмами життя в зоні війни, мати-одиначка Ганна та її четверо дітей разом знімають фільм про своє життя у найбільш сюрреалістичному середовищі», — йдеться на офіційній сторінці фільму.

Під час кінофестивалю відбудеться світова прем'єра стрічки.

Кінофестиваль Sundance — національний американський кінофестиваль незалежного кіно. У 2020 році він відбудеться з 23 січня до 2 лютого.